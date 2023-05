Alors que la diplomatie entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan progresse, la solution au problème du Karabakh reste difficile à trouver

Cette analyse est signée Joshua Kucera, correspondant principal, est l’ancien rédacteur en chef d’Eurasianet pour la Turquie et le Caucase. Elle se veut une réflexion sur les dernières négociations à Bruxelles. Et en particulier sur les droits des Arméniens du Karabagh.

(...) L’Azerbaïdjan n’a pas encore fait preuve d’un grand intérêt pour l’élaboration d’un programme positif. Dans leurs déclarations publiques, les responsables azerbaïdjanais n’ont proposé aucune vision de la manière dont les droits culturels, éducatifs, linguistiques ou autres des Arméniens pourraient être protégés, se contentant d’ultimatums à prendre ou à laisser.

« Nous avons déclaré à maintes reprises que nous ne discuterons pas de nos affaires intérieures avec quelque pays que ce soit. Le Karabakh est notre affaire intérieure », a déclaré M. Aliyev lors d’une interview accordée le 18 avril. "Les Arméniens vivant au Karabakh devraient soit accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise, soit trouver un autre endroit où vivre.

Le diplomate occidental qui a accepté de témoigner anonymement a déclaré que les négociations avaient abordé la question des droits locaux des Arméniens du Karabakh (sans donner de détails), mais il a ajouté qu’il incombait également à Bakou d’en faire plus publiquement.

« On ne peut pas faire grand-chose à huis clos. Ce qu’il faut, c’est que Bakou prenne les devants et dise que c’est ce que nous offrons, que ce sont les garanties que nous sommes prêts à donner pour que les gens se sentent en sécurité et puissent rester là où ils sont », a déclaré le diplomate.

« Il devrait être dans l’intérêt des Azerbaïdjanais de proposer quelque chose d’assez magnanime pour rassurer les Karabakhtsis, dans le cadre des lois et règlements de l’Azerbaïdjan », a poursuivi le diplomate. "Cela ne devrait pas être très difficile, et l’Azerbaïdjan gagnerait beaucoup en reconnaissance internationale si cette affaire était bien gérée.

L’Azerbaïdjan pourrait être disposé à offrir certains droits spéciaux aux Arméniens du Karabakh, a déclaré Shujaat Ahmadzada, chercheur au centre Topchubashov basé à Bakou. Des discussions à huis clos à Bakou ont soulevé des exemples potentiels comme la Croatie, où les Serbes bénéficient de certains aménagements religieux et culturels, a déclaré M. Ahmadzada à Eurasianet. Un autre modèle potentiel est la Cisjordanie, où les Palestiniens ont des autorités élues localement, une police locale et d’autres institutions, a-t-il ajouté.

Mais l’Azerbaïdjan veut d’abord obtenir l’assurance qu’il aura la pleine souveraineté sur le Karabakh et que celui-ci n’aura pas d’autonomie territoriale, et ce n’est qu’ensuite qu’il négociera sur les accommodements spéciaux et sur un éventuel rôle international limité et « technique » pour les garantir, a déclaré M. Ahmadzada.

« Le rejet de l’implication internationale est davantage une monnaie d’échange dans les négociations. Il semble que le principal calcul consiste à placer la barre trop haut afin de laisser un espace pour manœuvrer et reculer lors des étapes ultérieures », a déclaré M. Ahmadzada. Il a néanmoins qualifié les exemples de la Palestine et de la Croatie de résultats « optimistes ». « Bien que je ne croie toujours pas qu’il s’agisse du calcul [azerbaïdjanais], le risque d’un exode total est réel. »

Fait révélateur, les comptes rendus azerbaïdjanais de la réunion de Bruxelles ont ignoré la question des droits et de la sécurité des Arméniens du Karabakh, soulignant plutôt les progrès réalisés sur d’autres questions telles que la reconnaissance par l’Arménie de la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Karabakh, les réseaux de transport et la délimitation des frontières.

Mais depuis lors, Bakou s’est efforcé de limiter la portée de la référence de M. Michel à l’implication de la communauté internationale, soulignant ainsi le caractère sensible de la question.

Le ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères a publié le 15 mai une déclaration dans laquelle il s’oppose aux commentaires de l’ambassadeur de l’UE en Arménie sur la déclaration de M. Michel ; l’ambassadeur serait allé plus loin que le président du Conseil européen et aurait déclaré que « les droits et la sécurité de la population arménienne du Haut-Karabakh doivent être garantis » et qu’à cette fin, un « mécanisme international » doit être mis en place. (Eurasianet n’a pas pu vérifier de manière indépendante qu’il s’agissait bien des propos de l’ambassadeur).

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les commentaires de l’ambassadeur équivalaient à « une tentative d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Azerbaïdjan » et étaient « inacceptables ».

« Les efforts de l’Azerbaïdjan pour établir un dialogue avec les résidents arméniens dans la direction susmentionnée ne doivent pas être entravés, et les préjugés contre notre intégrité territoriale et notre souveraineté doivent cesser », a déclaré le ministère.

Un article du site Caliber.az, associé au ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan, s’est inscrit en faux contre l’interprétation courante de la mention de la « communauté internationale » par M. Michel et a analysé la phrase pour faire valoir qu’elle limitait en fait l’implication internationale au développement de l’agenda positif, et non à la garantie des droits et de la sécurité des Arméniens.

La question des droits et de la sécurité des Arméniens du Karabakh « reste la question en suspens, la plus importante et la plus problématique entre les parties », a déclaré Tigran Grigoryan, directeur du groupe de réflexion Regional Center for Democracy and Security d’Erevan, lors d’une interview accordée à Civilnet à la suite de la réunion de Bruxelles. « Il s’agit d’une ligne rouge claire pour les deux parties. L’Arménie ne peut signer aucun traité de paix tant qu’il n’y a pas d’accord sur la création de ce mécanisme international de négociations entre Bakou et Stepanakert, et Bakou ne peut accepter une implication internationale car cela annulerait tous ses récits d’après-guerre », à savoir que le conflit est résolu et que toutes les questions relatives au Karabakh sont purement nationales.

« Les médiateurs tenteront de rapprocher les points de vue, mais je ne suis pas très optimiste à ce sujet, je ne pense pas qu’une solution sera trouvée et il est plus probable que l’Azerbaïdjan recourra à nouveau à la force pour imposer des solutions à l’Arménie », a déclaré M. Grigoryan.

M. Pachinian, M. Aliev et M. Michel doivent se rencontrer à nouveau à Chisinau le 1er juin, en même temps que les dirigeants de la France et de l’Allemagne. M. Michel a également déclaré qu’il prévoyait de se réunir à nouveau avec les dirigeants du Caucase à Bruxelles en juillet.

Lire l’intégralité sur :

https://eurasianet.org/as-armenia-azerbaijan-diplomacy-advances-a-solution-to-karabakh-remains-elusive