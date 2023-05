La Turquie a remis à l’Ukraine des obus à fragmentation M155A483 de 1 mm, capables d’infliger des frappes massives, affirme le site Avia-pro.

La Turquie a transféré des obus d’artillerie à sous-munitions M155A483 de 1 mm, chacun contenant une ogive composée de 64 sous-munitions M42 et de 24 sous-munitions M46. Cela représente une augmentation significative des capacités d’artillerie du récepteur, car ces projectiles sont capables de frappes massives sur une large zone.

Chacune des sous-munitions est éjectée du projectile pendant son vol et se disperse sur la zone, explosant lorsqu’elle touche le sol ou lorsqu’elle atteint une certaine hauteur au-dessus de la cible. Cela leur permet de toucher plusieurs cibles en même temps, ce qui les rend particulièrement efficaces contre la main-d’œuvre et les véhicules non protégés.

Les obus à grappes M483A1 sont réputés pour leur précision et leur large zone d’effet. Cependant, beaucoup plus grave est le fait que de tels obus ont été fournis à l’Ukraine par la Turquie, qui aurait précédemment déclaré sa position neutre sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine.