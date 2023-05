Pourquoi personne n’a vu venir la victoire d’Erdogan ?

Alors, comment a-t-il fait ? Comment le président turc Recep Tayyip Erdogan a-t-il réussi à déconcerter les experts et les instituts de sondage en remportant le premier tour de l’élection présidentielle, ouvrant ainsi la voie à une victoire au second tour le 28 mai, qui lui permettrait d’entamer une troisième décennie de pouvoir ?

Certains y voient une conspiration, insistant sur le fait que son adversaire, le candidat de l’unité de l’opposition Kemal Kilicdaroglu, doit être victime d’une fraude généralisée dans les urnes. Lorsque l’on a appris, le 17 mai, que le parti républicain du peuple (CHP) de Kilicdaroglu avait déposé une plainte auprès de la commission électorale suprême de Turquie (YSK) concernant les résultats de 2 269 des 201 807 urnes de la course à la présidence, on a cru un moment que ces observateurs étaient sur la bonne voie. Mais le CHP lui-même a souligné que ses objections ne concernaient qu’environ 1 % des votes exprimés - même si chaque objection était retenue, cela ne changerait rien au fait qu’Erdogan a remporté le concours.

Conspiration rejetée ? Eh bien, attendez, disent ceux qui insistent le plus sur le fait que quelque chose ne va pas. Le fait que le CHP ait si peu d’objections par rapport à l’ampleur du scrutin dans ce pays de 85 millions d’habitants ne signifie pas que la fraude du jour de l’élection n’a pas pris des proportions importantes, disent-ils, ajoutant que tout ce que cela prouve, c’est que l’opération de surveillance du vote du CHP n’a pas été à la hauteur de la tâche. Après tout, le parti n’a-t-il pas fait ses adieux à son responsable de la surveillance des élections deux jours après la déprimante défaite ? En d’autres termes, si la corruption des urnes était à très grande échelle, voire complexe, personne n’aurait été capable de la repérer.

Pour ceux qui pensent que de telles allégations sentent beaucoup trop l’aigreur, un argument présenté le 17 mai par deux universitaires dans Foreign Policy pourrait être intéressant.

En examinant l’« exubérance irrationnelle » préélectorale qui a convaincu un grand nombre d’observateurs professionnels de la Turquie que Kilicdaroglu, à la tête d’une « coalition disparate de prétendus sociaux-démocrates, nationalistes, technocrates et islamistes », était sur le point de renverser Erdogan, ces deux universitaires ont conclu qu’il s’agissait de l’homme qui a fait échouer la politique turque, Les auteurs de l’article - Sinan Ciddi, professeur associé d’études de sécurité nationale à l’Université du Corps des Marines et chercheur principal non résident à la Fondation pour la défense des démocraties, et Steven A. Cook, chroniqueur à Foreign Policy et Eni Enrico Mattei senior fellow for Middle East and Africa studies au Council on Foreign Relations, notent que dans les semaines qui ont précédé le vote, « on s’est beaucoup trop concentré sur les sondages, on s’est trop regardé le nombril sur Twitter, on a trop encouragé les gens, et on n’a pas accordé assez d’attention aux avantages d’Erdogan et aux faiblesses de Kilicdaroglu ».

« Après deux décennies aux commandes, écrivent-ils, le président a pu instrumentaliser le pouvoir de l’État, tirer parti d’un paysage médiatique favorable et monter les Turcs les uns contre les autres à l’aide de messages politiquement puissants sur l’identité. En fait, c’est tout à l’honneur de Kilicdaroglu de s’en être sorti aussi bien de faire face à de tels obstacles, mais faire bonne figure n’était pas le récit préféré des experts de la Turquie. Au contraire, ils ont martelé l’idée que Kilicdaroglu était bien placé pour gagner. »C’est ce qui ressort des nombreux articles d’opinion, articles, podcasts et séquences télévisées rédigés par des analystes politiques chevronnés, qui affirment que la victoire de M. Kilicdaroglu n’est pas seulement possible, mais qu’il s’agit du résultat probable du scrutin de dimanche. Par exemple, Medyascope est une chaîne de télévision turque basée sur Internet, réputée pour son indépendance journalistique, mais qui a perdu sa perspective critique quelque temps avant les élections. Une partie de sa programmation, composée d’analystes turcs reconnus, a été diffusée en expliquant que Kilicdaroglu était le prochain président".

À l’approche du second tour, affirment Ciddi et Cook, les observateurs de la Turquie devraient se rappeler que « l’espoir n’est pas l’analyse » et qu’« il ne faut surtout pas lire ce que l’on veut dans les événements, c’est pourquoi les experts doivent élargir leur univers au-delà de leurs sphères immédiates de collègues, d’amis et de membres de la famille ».

Une autre réalité à prendre en compte, poursuivent-ils, est que les sondages d’opinion sont de moins en moins fiables, tandis qu’une troisième leçon est que « les questions de portefeuille sont importantes, mais l’identité peut l’être davantage ». « C’est un point controversé », expliquent les analystes, « car les élections sont souvent organisées en fonction du sentiment d’amélioration de la situation actuelle, ce qui laisse entendre que les gens votent en fonction de leurs intérêts économiques. Nous savons que ce n’est pas le cas. »

Ils concluent : « De sérieuses questions subsistent quant au décompte d’un grand nombre de bulletins de vote et à la manière dont Erdogan a utilisé l’État à son avantage pour remporter le second tour. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a conclu que l’administration du scrutin manquait de transparence et a critiqué la partialité des médias et les limites imposées à la liberté d’expression pendant la période précédant le scrutin. »Tout cela est sans doute vrai, mais ce n’est pas toute l’histoire de la Turquie. Malgré une mauvaise conjoncture économique, un tremblement de terre dévastateur et une opposition revigorée, Erdogan reste populaire et son message sur la piété, le pouvoir et la prospérité continue de résonner."

https://www.intellinews.com/comment-conspiracy-or-bad-analysis-turkey-observers-still-scratching-heads-over-how-erdogan-won-vote-279043/?source=turkey