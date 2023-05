Un soldat arménien tué lors d’un affrontement à la frontière

Un soldat arménien a été mortellement blessé mercredi dans ce que le ministère de la Défense d’Erevan a décrit comme une nouvelle violation de la trêve azerbaïdjanaise à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il s’appelle Edgar Vahan Suleymanyan et est né en 2003.

Il est décédé alors qu’il se rendait à l’hôpital dans la province de Gegharkunik, dans l’est de l’Arménie. Le ministère a indiqué que les forces azerbaïdjanaises avaient également ouvert le feu sur l’ambulance qui évacuait le soldat, blessant un secouriste.

Selon un communiqué du ministère, l’incident, démenti par l’armée azerbaïdjanaise, s’est produit près du village frontalier arménien de Sotk. La zone a été le théâtre de combats meurtriers entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises jeudi et vendredi derniers, qui auraient impliqué l’artillerie et des drones de combat.

Les États-Unis ont exprimé leur vive inquiétude face à ces affrontements, exhortant les deux parties à retirer leurs troupes de leur longue frontière.

La dernière violation du cessez-le-feu à cette section de la frontière a été signalée trois jours après que le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev ont fait des progrès lors de pourparlers de paix à Bruxelles, sous l’égide de l’Union européenne.

Bakou semble satisfait des résultats du dernier sommet arméno-azerbaïdjanais. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a souligné « l’acceptation par l’Arménie de l’intégrité territoriale internationalement reconnue de l’Azerbaïdjan ».

