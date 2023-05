Vendredi 19 mai, les négociations bilatérales arméno-azéries auront lieu à Moscou

Le 19 mai, une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan, entre Ararat Mirzoyan, Sergueï Lavrov et Jeihun Bayramov aura lieu à Moscou. En dehors de cela, des négociations séparées auront lieu entre Erevan et Bakou. La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l’a annoncé lors du briefing hebdomadaire.

« Le 19 mai, des réunions bilatérales, tripartites et séparées auront lieu à Moscou entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov et les ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie. Les négociations bilatérales arméno-azéries sur le traité de paix se tiendront séparément » a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe aujourd’hui à Moscou.

Les efforts internationaux pour apaiser les tensions se sont renforcés ces dernières semaines.

D’intenses discussions avaient eu lieu pendant quatre jours début mai à Washington entre des délégations arménienne et azerbaïdjanaise. Dimanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian se sont en outre réunis à Bruxelles.

Ces initiatives occidentales sont vues d’un mauvais œil par Moscou, qui considère le Caucase comme son pré carré.

Krikor Amirzayan