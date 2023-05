Il est nécessaire d’envoyer une mission d’enquête internationale en Artsakh et au corridor de Latchine affirme le premier ministre au sommet CE à Reykjavik

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a souligné la nécessité d’envoyer une mission d’enquête internationale dans le Haut-Karabakh et le corridor de Latchine lors du sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik (Islande).

Nikol Pachinian l’a affirmé dans son discours au 4e sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik, la capitale de l’Islande.

"Nous avons vu par notre exemple que la guerre est la plus grande menace pour la démocratie. Le conflit du Haut-Karabakh a longtemps été une excuse pour le manque de démocratie en Arménie », a déclaré le Premier ministre arménien.

Nikol Pachinian a rappelé qu’en 2018, la révolution de velours a apporté de grands progrès démocratiques à l’Arménie, mais qu’en septembre 2020, l’attaque de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh a commencé et l’Arménie a été entraînée dans la guerre.

"Beaucoup pensent encore aujourd’hui que la cause de la guerre était les aspirations démocratiques de l’Arménie, dans une région où la démocratie peut être perçue avec suspicion... Le 9 novembre 2020, j’ai signé une déclaration de cessez-le-feu tripartite, qui a conduit à une attaque contre les institutions de l’État, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, car la guerre déclenchée, selon tous, visait aussi à changer le gouvernement en Arménie.

Mais nous avons réussi à préserver la démocratie du pays. Plus tard, nous avons décidé d’aller aux élections anticipées pour retrouver l’unité publique. Et deux jours après l’entrée en vigueur de ma démission et de celle de l’Assemblée nationale afin de tenir des élections extraordinaires, 2021. Le 12 mai, l’Azerbaïdjan a envahi le territoire de l’Arménie. Si nous avions dévié de la démocratie dans cet épisode, nous aurions perdu le statut d’État, mais nous avons suivi une voie démocratique et organisé des élections libres et démocratiques internationalement reconnues, et formé un programme de paix » a souligné le Premier ministre d’Arménie.

Il a également souligné que cet agenda de paix était également attaqué en novembre 2021 et en septembre 2022, lorsque l’Azerbaïdjan a de nouveau envahi le territoire de l’Arménie.

Le Premier ministre arménien a rappelé que le 6 octobre 2022, avec le soutien du président français Macron et du président du Conseil européen Michel, ils sont parvenus à un accord avec le président azéri pour réglementer les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur la base de la déclaration d’Alma Ata de 1991, selon laquelle l’Arménie soviétique et les frontières administratives soviétiques de l’Azerbaïdjan deviennent des frontières d’État.

"Il y a trois jours, avec la médiation du président du Conseil européen, nous sommes allés plus loin, soulignant que l’Arménie reconnaît le territoire de 86,6 mille kilomètres carrés de l’Azerbaïdjan, l’Azerbaïdjan reconnaît le territoire de 29,8 mille kilomètres carrés de l’Arménie.

Mais à la suite de la fermeture illégale du corridor de Latchine, les Arméniens du Haut-Karabakh sont assiégés depuis 5 mois et vivent dans une crise humanitaire. L’envoi d’une mission d’enquête internationale dans le corridor du Haut-Karabakh et de Lachine est une nécessité. Et pour assurer la sécurité et les droits des Arméniens du Haut-Karabakh, le lancement des négociations Bakou-Stepanakert sous les auspices internationaux est vital. En soutenant la résolution de ces problèmes, le CE soutiendra l’établissement de la démocratie et de la stabilité dans le Sud-Caucase", a conclu Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan