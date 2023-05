Le livre du père Houssik Sargsyan, en arménien paru à Erévan en 2021 « Sére yerpek chi anhedanaloum » « Սէրը երբէք չի անհետանում »("L’amour ne disparait jamais, 15 pas pour fortifier la famille » présente en 15 étapes importantes les éléments pour maintenir l’amour et l’unité familiale forts et être toujours rempli de la bénédiction de Dieu. Le livre de 312 pages, est écrit en arménien oriental, s’adresse avant tout à la famille arménienne dans l’objectif de le renforcer.

Krikor Amirzayan : Père Houssik Sargsyan, pourquoi avoir écrit ce livre ?

Houssik Sargsyan : En tant que prêtre, je communique beaucoup avec des couples qui ont des problèmes familiaux. La plupart de ces problèmes ont des racines profondes. Pour aider nos familles dans leurs situations difficiles je n’ai trouvé aucun livre pratique en arménien pour le recommander.

Selon les données officielles, 30% des familles en Arménie divorcent. En France, ce chiffre monte à environ 45 % des mariages.

Lors de la première vague du coronavirus, un article s’est répandu sur Internet selon lequel le nombre de divorces dans le monde avait fortement augmenté.

Pendant la guerre de l’automne 2020 en Artsakh, nous avons perdu environ 5 000 soldats, dont la plupart n’était pas encore marié. Ce n’est pas seulement une lourde perte humaine pour la petite Arménie, mais aussi une catastrophe démographique.

De plus, je suis convaincu que le pilier le plus important d’un État puissant est une famille forte.

Compte tenu de tout cela, j’ai décidé de ne pas « maudire les ténèbres », mais comme on dit, d’allumer la lumière pour aider nos familles, surtout les familles arméniennes. Ce livre concerne les familles chrétiennes. Son héros est le lecteur qui veut garder l’amour au chaud dans sa famille, trouver la bonne issue aux situations difficiles, marcher vers le modèle de bonheur que Dieu nous propose.

Une fois les premiers chapitres terminés, j’ai décidé de demander l’avis de quelques experts sur ce que j’avais écrit, parmi lesquels des ecclésiastiques, des psychologues, deux types de familles chrétiennes, les unes pratiquantes et les autres non-pratiquantes. Leurs avis et leurs conseils m’ont beaucoup inspiré pour améliorer le livre.

Comment se compose le livre ?

Houssik Sargsyan : le livre comporte 15 chapitres, appelés 15 pas ou marches. Chacun des 15 chapitres parle de telle ou telle problématique familiale et leurs solutions bibliques.

Pourquoi 15 chapitres ? C’est la question la plus importante que je voulais laisser pour la fin. Dans le chapitre 13 (4-8) de la première épitre aux Corinthiens, l’apôtre Paul nous donne la norme parfaite de ce que l’amour devrait être et de ce que l’amour ne devrait pas être. Ce sont les 15 phrases qui m’ont toujours inspiré.

Chaque section du livre est basée sur ces versets, car avec eux Dieu nous donne les instructions puissantes par lesquelles nous devons vivre notre amour dans nos familles.

En fin de chaque section, je propose des petites tâches pour mettre en pratique les connaissances théoriques lues.

Pour décrire les différentes situations familiales, je me tourne souvent vers des paraboles et des histoires sages, qui sont au nombre d’une cinquantaine.

Le livre contient plus de 300 citations de la Bible.

Au cours de ces 15 marches du livre, je parle des questions familiales suivants :

Premier chapitre : L’amour est patient, de l’importance de la patience, des différences entre aimer et être amoureux, du but du mariage, des difficultés post-maritales et des deux « armes » nécessaires pour y faire face

Le deuxième chapitre est consacré à : L’amour est plein de bonté. Avec de la nécessité d’assurer la douceur dans les relations, de « deux poumons d’amour », des compliments avec les trois mots magiques.

Le troisième chapitre traite le sujet de : L’amour n’est pas envieux, de l’envie et de la jalousie,

de l’ennemi numéro un de la famille et de la lutte contre celui-ci.

Le quatrième traite le thème de : L’amour ne se vante pas, de l’importance de la « qualité » de l’amour, de la bienveillance et du service entre les époux, du Sacrement de Mariage et des promesses des époux.

Le cinquième est dédié à : L’amour ne s’enfle pas d’orgueil, de l’existence de l’orgueil et de l’arrogance dans la famille, de l’indifférence et de la critique, de l’importance de pardonner et d’être pardonné.

Le sixième évoque : L’amour ne fait rien de malhonnête, de divers comportements négatifs rencontrés dans la famille, des moyens de surmonter les comportements négatifs.

Le septième parle de : L’amour ne cherche pas son intérêt, de l’union familiale, de la cérémonie de mariage et de ses symboles importants, de la recherche du bonheur, des questions financières.

Le huitième est sur : L’amour ne s’irrite pas, des querelles intra-familiales, de la colère et de l’importance et des moyens de maintenir la paix.

Le neuvième pas est : L’amour ne soupçonne pas le mal, du Mal et de son apparition dans la famille, du royaume construit par les époux, de la gestion correcte et sans problème de ce royaume.

Le dixième est sur : L’amour ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité

de la vraie joie dans la famille, des relations sexuelles, de l’infidélité conjugale.

Le onzième pas est : L’amour pardonne tout, des responsabilités, du divorce, des problèmes familiaux et des épreuves.

Le douzième est sur : L’amour croit tout, de la foi en Dieu dans la famille, de la confiance mutuelle, de l’importance d’apprendre les principes de la foi et de les vivre.

Le treizième traite de : L’amour espère tout, du besoin d’espérance dans la vie familiale

de l’importance de la prière en famille.

Le quatorzième évoque : L’amour supporte tout, de la patience, de la lutte pour le bonheur, des secrets de la victoire de l’amour.

Enfin le quinzième pas ou chapitre est sur : L’amour ne disparait jamais, de la qualité infinie de l’amour, de la source de l’amour, de la semence divine à partir de laquelle l’amour est né en nous.

Quel est selon vous l’origine de l’engouement de ce livre qui connait un succès important avec sa réédition il y a un peu plus d’un an ?

Hussik Sargsyan : Depuis la première parution en août 2021 le livre a été publié 4 fois.

Environ 2 000 livres imprimés se sont épuisés très rapidement, principalement en Arménie.

Personnellement, j’ai reçu des centaines des mots de remerciement et de satisfaction. C’est un livre qui aide vraiment les familles.

Je crois que vous avez également apporté une innovation sur ce livre ?

Houssik Sargsyan : À partir de décembre 2022, l’application arménienne de livres audio de motivation karapp.am a également publié la version audio du livre « L’amour ne disparait jamais ». Ceci permet au livre d’être disponible toujours et partout et pour ceux qui ont des difficultés à lire l’arménien, qu’ils puissent l’écouter. Que le livre puisse être entendu par les personnes malvoyantes.

Vous aviez publié précédemment quatre autres ouvrages. Pouvez-vous nous rappeler leurs tires et leur contenu ?

Houssik Sargsyan : les livres précédents furent publiés en 2013, 2016, 2019 et 2020. Le premier avait pour titre « Les jumelles de Dieu ». Il était une collection de courts écrits artistiques écrits par moi à différentes années. En 2016, à Paris, j’ai compilé et publié un recueil de 30 prières, « Prières quotidiennes », dans lequel, pour la première fois, on pouvait trouver la traduction française des prières de l’Église arménienne en plus du grec et de l’arménien occidental - grapar (arménien littéraire) en version audio via l’add-on karapp.am - via l’app ou l’application karapp.am.

Voici le lien : https://www.karapp.am/#app.

Le troisième livre, en arménien et français, s’intitulait « Pourquoi et comment ? » Il résumait 20 questions spirituelles-ecclésiastiques fréquemment posées. Pourquoi allumons-nous des bougies, comment traversons-nous, quand les Arméniens fêtent-ils Noël, etc., auxquelles j’ai essayé de donner des réponses brèves avec une explication simple.

Le quatrième livre, étant spirituel et prédicateur, il était aussi théologique. Le titre était « Jeunesse de la Bible ». Les 60 histoires résumées dans le livre racontent l’histoire des jeunes connus et inconnus de la Sainte Bible (d’Adam à Timothée) donnant des leçons de développement spirituel à la jeunesse actuelle. Ce livre, ainsi que le dernier, « L’Amour ne disparaît jamais » a été publié uniquement en arménien oriental.

Votre dernier livre « L’Amour ne disparaît jamais » vous l’avez récemment présenté avec succès à Erévan, à vos lecteurs en Arménie ?

Houssik Sargsyan. En effet. Et contrairement à mes attentes, ce livre sur l’amour a été très chaleureusement accueilli, car il parlait d’une idée sacrée pour les Arméniens : la famille, et à travers la parole de Dieu, il montrait les secrets pour garder la famille forte. Je dois dire qu’un ouvrage publié dans ce format manquait sur la table des lecteurs arméniens. Malgré le fait que les premiers destinataires du livre sont déjà des couples mariés, il y a un grand nombre de personnes encore célibataires qui veulent d’abord comprendre les secrets de la formation d’une famille solide.

Pensez-vous présenter une version française de votre livre pour le lectorat en France ?

Le livre est déjà disponible en arménien, en version audio via l’add-on karapp.am. Le plus important des objectifs de la création de cette version d’écoute est le livre pour nos compatriotes qui parlent arménien mais ne lisent pas l’arménien. Je pense que le traduire en français ou dans une autre langue demande un travail très sérieux, car l’approche linguistique du livre est typiquement arménienne. Si un groupe de travail approprié apparaît, je coopérerai avec plaisir.

Avez-vous d’autres projets d’écriture ?

Houssik Sargsyan : Oui, il y a toujours des plans. Peut-être cette année un autre nouveau livre sera-t-il publié en arménien et français. Cette édition accessible au public s’appelle : « Les Arméniens et l’Arménie dans la Bible. Faits et traditions »

Quel message voulez-vous livrer aux familles arméniennes, en Arménie mais également en diaspora ?

Houssik Sargsyan : Il y a beaucoup de messages dans le livre, mais mon plus grand objectif intérieur est que la personne arménienne réalise à nouveau que le secret de la force de la nation arménienne est sa famille forte. Si les cellules sont saines, le corps le sera aussi. Le livre aide vraiment à renforcer la famille.

Où peut-on trouver ce livre et quelles sont les conditions d’acquisition ?

Houssik Sargsyan : En ce moment, la question est un peu compliquée, car les 2000 exemplaires du livre, qui est imprimé pour la 4e fois depuis 2021, sont presque épuisés. De nombreux lecteurs se plaignent que le livre n’est plus disponible dans de nombreuses librairies... Seul un petit nombre de livres sont encore disponibles à Erevan et Etchmiadzine, ainsi qu’en France. Si vous le souhaitez, les personnes intéressées peuvent m’appeler (07 62 82 62 25) ou écrire sur mes pages sur Facebook/Instagram, qui s’appelle Sarkavagagirq. Je vais essayer d’être utile.

Et enfin, permettez-moi de vous rappeler à nouveau qu’avec l’extension karapp (android/ios), le lecteur peut toujours avoir le livre dans sa poche et l’écouter en chemin, en se relaxant ou en travaillant.

Krikor Amirzayan

Qui est le Père Houssik Sargsyan ?



Le père Houssik Sargsyan est né en 1986 à Etchmiadzine (Arménie). Il a terminé ses études au collège Nercisyan d’Etchmiadzine. Entre 2004 et 2009 il étudia à l’école Vaskenian de Sevan ainsi qu’au collège théologique Gevorgyan. De 2009 à 2012, il fut au service du siège de l’Eglise arménienne de Sainte-Etchmiadzine tout en organisant des projets destinés à la jeunesse chrétienne. En 2011 il fut ordonné prêtre et depuis décembre 2012, nommés par l’Eglise apostolique arménienne dans les paroisses de France. Actuellement le père Houssik Sargsyan est à la tête des paroisses arméniennes de Charvieu Chavagneux et de Romans. Il est l’auteur de cinq ouvrages.

Depuis 2010, il anime le blog spirituel www.sarkavagagirq.net sur divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Youtube.

Il est marié et père de 3 enfants.

K.A.