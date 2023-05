Nous devons rechercher de nouvelles sources d approvisionnements en armes, car nous n obtenons pas ce pour quoi nous avons payé la Russie affirme Armen Grigorian

Armen Grigoryan, Secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie, a accordé une interview à Novaya Gazeta, dans laquelle, entre autres, il a abordé les défis auxquels l’Arménie est confrontée et les relations avec la Russie.

Nous devons rechercher de nouveaux approvisionnements en armes, car objectivement, nous n’obtenons pas ce pour quoi nous avons payé la Russie a affirmé Armen Grigorian

Selon Tert.am, selon Grigoryan, l’architecture de la sécurité dans le monde et, en particulier, dans notre région, a radicalement changé ces dernières années.

« Avant, tout était clair et compréhensible. Par convention, nous pensions qu’il était possible d’appeler au téléphone et de dire : « J’ai un problème ». En réponse, ils diront : »D’accord, on va t’aider.« Nous avons essayé et nous constatons que ce mécanisme ne fonctionne pas. Les obligations contractuelles ne sont pas respectées. Tout notre concept de sécurité a été construit sur cela, et il n’y a pas encore de nouveau. Les mécanismes censés assurer la sécurité de l’Arménie se sont effondrés, de nouveaux n’ont pas été créés. C’est une crise » a déclaré Armen Grigoryan.

En réponse à la question du journaliste sur ce qu’il faut faire, Armen Grigoryan a déclaré qu’il était nécessaire de rechercher de nouveaux mécanismes et de nouveaux approvisionnements en armes.

« Rechercher de nouveaux mécanismes et fournitures d’armes, car objectivement, nous n’obtenons pas ce que nous avons commandé et ce pour quoi nous avons payé la Russie » a ajouté le responsable arménien.

« Pour autant que je comprenne, nous parlons d’un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour 2021, qui n’a pas encore été honoré » a demandé le journaliste.

Krikor Amirzayan