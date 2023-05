La rencontre entre Nikol Pachinian, Ilham Aliev et Charles Michel a débuté à Bruxelles

La réunion trilatérale entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président azéri Ilham Aliev et le président du Conseil européen Charles Michel a débuté à Bruxelles.

Armenpress rapporte que la veille, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a tenu une réunion informelle avec le président du Conseil européen Charles Michel. Ce dernier a également rencontré Ilham Aliev aujourd’hui avant la réunion à trois.

L’objectif principal de cette réunion de Bruxelles et la signature d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Mais les spécialistes affirmes que cet accord soit signé à Bruxelles.

Krikor Amirzayan

.