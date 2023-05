L’institut Lemkin met en garde contre la complicité de génocide des acteurs internationaux

Lettre ouverte à Charles Michel, Président du Conseil européen, concernant la

complicité de génocide

13 mai 2023

Cher Monsieur Charles Michel,

Au nom de l’Institut Lemkin pour la prévention du génocide, une organisation

basée aux États-Unis qui se consacre à mettre fin au cycle de la violence et à

promouvoir une paix durable, nous vous écrivons au sujet de la prochaine réunion

tripartite qui se tiendra le 14 maith à Bruxelles entre vous-même, le premier ministre

arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

La réunion organisée par l’UE discutera du blocus de la région d’Artsakh (Nagorno-

Karabakh) qui se poursuit depuis le 12 décembre dernier et de l’établissement récent

d’un point de contrôle par les autorités azerbaïdjanaises.

Le 23 avrilrd , l’Azerbaïdjan a érigé un point de contrôle illégal sur la seule route reliant

l’enclave arménienne au monde extérieur. Les routes avoisinantes ont été fortement

militarisées, ce qui compromet et donc empêche les civils de voyager en toute sécurité.

Ce point de contrôle illégal s’ajoute au blocus de l’autoroute Goris-Stepanakert par

l’Azerbaïdjan en mars 2023 et au blocus de Lachin en décembre 2022, afin de s’assurer

que le strict minimum de fournitures parvienne aux Arméniens de l’Artsakh.

L’Institut Lemkin souhaite rappeler au Président du Conseil européen que le blocus et le

poste de contrôle sont en violation du point 6 de l’accord tripartite de 2020 qui a mis fin

à la guerre de 44 jours. En outre, l’Azerbaïdjan continue à ignorer de manière flagrante

et à ne pas se conformer à la décision juridiquement contraignante de la Cour

internationale de justice (CIJ) sur les mesures provisoires émises le 22 février 2023, qui

a ordonné aux autorités azéries d’assurer la libre circulation des biens et des personnes

à travers le corridor de Lachin.

L’Institut Lemkin souligne que ce blocus représente une menace existentielle claire pour

les 120 000 Arméniens de souche coincés dans la région séparatiste. Leur vie est

menacée par un voisin hostile dont les intentions sont claires : effacer toute trace de vie

arménienne et de présence arménienne dans cette région. Le président azerbaïdjanais,

Ilham Aliyev, a déclaré à maintes reprises qu’il avait l’intention d’éradiquer les

Arméniens vivant dans l’Artsakh. Pendant la guerre de 2020, il a déclaré : "S’ils ne

partent pas d’eux-mêmes, nous les chasserons comme des chiens". Il est soutenu dans

ses visées génocidaires par son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdoğan.

Les deux pays visent à affaiblir les Arméniens de l’Artsakh par ces menaces

génocidaires, y compris les menaces de famine, d’exposition et de violence à caractère

ethnique, afin qu’ils soient terrorisés et quittent leur terre historique. Rappelons que la

région de l’Artsakh a été habitée par une population majoritairement arménienne tout au

long de l’histoire, malgré l’incorporation de la région dans divers empires au cours des

siècles. Les dirigeants locaux, la langue et la culture sont restés inébranlablement et

profondément arméniens.

Le monde occidental continue d’ignorer le blocus de l’Artsakh et accorde au président

azerbaïdjanais Ilham Aliyev une impunité presque totale pour faire ce qu’il veut de la

communauté arménienne indigène vieille de 4000 ans qui n’a jamais été sous le

contrôle de l’Azerbaïdjan. L’Union européenne, qui s’enorgueillit de son engagement et

de son soutien indéfectibles aux démocraties telles que l’Arménie, ferme les yeux sur la

dictature azerbaïdjanaise pour des raisons géopolitiques et de ressources.

L’Institut Lemkin craint que cette position ne conduise [l’Union européenne] à soutenir

un transfert forcé « coordonné » de la population arménienne de l’Artsakh vers l’Arménie

proprement dite. Le transfert forcé des Arméniens de l’Artsakh constituerait une

violation du droit à l’autodétermination, un pilier fondamental de l’ordre juridique actuel

de la communauté internationale, et un droit fondamental que les Arméniens de

l’Artsakh ont exercé bien avant le référendum de 1991 qui a finalement établi les

institutions politiques appropriées pour l’auto-gouvernance. De même, le transfert forcé

constituerait également - à tout le moins - le crime contre l’humanité de la déportation. Il

relèverait également de la définition du crime de génocide, puisqu’il impliquerait

l’application de mesures qui entraîneraient l’éradication totale de la population

autochtone/indigène de la terre où elle a construit son identité culturelle et ses

traditions.

Une telle action n’est pas une solution et ne doit pas être discutée lors [des pourparlers

de paix à Bruxelles], sous peine de voir l’Union européenne et ses représentants se

rendre complices d’un génocide, conformément à l’article III(e) de la Convention sur le

génocide. Tout accord négocié par l’Union européenne dimanche qui inclurait le

déplacement forcé d’Artsakhsis

Les peuples du monde ne peuvent plus se permettre de laisser la complicité de

Dr.Elisa von Joeden-Forgey Dr. Irene Victoria Massimino