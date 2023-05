Entretien téléphonique entre le MAE et le secrétaire d’État adjoint par intérim aux affaires européennes et eurasiennes des États-Unis

Le 13 mai, le ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie, Ararat Mirzoyan, a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire d’État adjoint par intérim aux affaires européennes et eurasiennes des États-Unis, Derek Hogan.

Les interlocuteurs ont discuté des questions de stabilité et de sécurité régionales.

Le ministre Mirzoyan a fait le point sur la situation résultant des actions provocatrices et agressives des forces armées azerbaïdjanaises contre le territoire souverain de la République d’Arménie ces derniers jours, soulignant qu’elles visent à perturber les efforts déployés pour poursuivre les négociations de paix.

Un échange de vues a eu lieu sur la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et sur la nécessité de prendre en compte les droits et la sécurité de la population du Haut-Karabakh.