Le Premier ministre Pashinyan tient une réunion informelle avec Charles Michel

Le premier ministre Nikol Pashinyan a eu une réunion informelle avec le président du Conseil européen Charles Michel à Bruxelles.

Les interlocuteurs ont échangé des idées sur la situation militaro-politique et humanitaire dans la région.

Le Premier ministre Pashinyan a évoqué la situation créée par les actions provocatrices et agressives des forces armées azerbaïdjanaises contre le territoire souverain de la République d’Arménie au cours des derniers jours, qui visent à perturber les efforts visant à poursuivre les négociations de paix.

Les questions liées à la crise humanitaire dans le Haut-Karabakh résultant du blocus illégal du corridor de Lachin par l’Azerbaïdjan, ainsi que les questions liées à la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été discutées.

Les parties ont évoqué la réunion tripartite du Premier ministre arménien, du président du Conseil européen et du président de l’Azerbaïdjan prévue le 14 mai, ont souligné l’importance de la tenue d’une réunion à 5 avec la participation du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz à Chișinău le 1er juin, dans le cadre du sommet de la Communauté politique européenne.