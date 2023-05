C’est la Suède avec Loreen et sa chanson « Tattoo » qui gagne avec 583 points la 73e édition du concours de la chanson européenne l’Eurovision 2023 qui s’est déroulé ce samedi soir à l’Arena de Liverpool (Angleterre), face aux 6 000 spectateurs de l’Aréna de Liverpool et les 220 millions de téléspectateurs en Europe et dans le monde qui suivaient en direct. La Finlande se classa 2e avec 526 points et Israël 3e avec 362 points.



Brunette pour l’Arménie avec « Future Lover » était en 17e position dans l’ordre des passages. Dans le vote des jurys, l’Arménie accorda ses 12 points à Israël. Au terme des votes des jurys l’Arménie avec 69 points était classée 12e. Mais les votes du public ne fut que de 53 points et avec 122 points, l’Arménie termina en 14e position. La France se classa 16e.

Krikor Amirzayan