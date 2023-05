Urartu Erévan remporte la Coupe d’Arménie pour la quatrième fois en s’imposant 2-1 face à Chirak Gumri

La finale de la Coupe d’Arménie de football, ce soir au stade Républicain Vazgen Sargsyan d’Erévan qui opposait Urartu Erévan a Chirak Gumri a vu la victoire d’Urartu Erévan sur le score de 2-1. L’Urartu Erévan qui gagne pour la quatrième fois de son histoire la Coupe d’Arménie.



Après seulement quelques secondes, Chirak Gumri avait encaissé un but marqué de la tête par Davit Khurtsidze qui permettait à Urartu Erévan d’ouvrir le score. Quatre minutes plus tard, Chirak Gumri égalisait par Moussa Bakayoko qui reprenait une balle d’un corner. Après la mi-temps, le même M. Bakayoko recevait un carton rouge et était expulsé. A la 85e minute Karen Melkonyan donnait l’avantage à Urartu Erévan. Mais malgré des attaques nombreuses et très actives de Chirak Gumri, le score restait inchangé, permettant à Urartu Erévan de gagne la Coupe d’Arménie.

Krikor Amirzayan