En faisant connaître le mouvement du matériel militaire, diffusé en direct depuis la position, l’ennemi ne dépensera pas un sou en renseignement selon l’expert Karen Hovhannisyan

Si l’ennemi est intelligeant, il ne dépensera pas un centime pour le renseignement en regardant nos réseaux sociaux et notre champ médiatique.

Karen Hovhannisyan, une expert militaire arménien, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook, faisant référence aux vidéos, photos et publications sur les réseaux sociaux de l’Arménie, concernant la ligne de front.

Dans ses notes, l’expert militaire souligne également. "Et maintenant quelque chose de nouveau... Il ne suffit pas que les convois soient photographiés et médiatisés, ils discutent aussi des conditions techniques... Vous êtes tellement sans cœur, passons aux choses sérieuses et corrigeons les défauts techniques.

Et vous pensez qu’avec cette intelligence, nous pouvons tromper l’ennemi ? Sans ouvrir de parenthèses, je peux dire que ces images et commentateurs n’ont aucune idée de l’énorme quantité de dégâts qu’ils nous causent dans le cadre d’actions préventives.

L’indifférence est notre plus grande ennemie, mais la panique n’en est pas moins une ennemie.

Nous avons été un pays en guerre pendant de nombreuses années, mais nous n’avons pas été capables d’apprendre comment nous comporter en période d’escalade.

D’une part, ils filment le mouvement du matériel militaire, d’autre part, ils diffusent en direct depuis les positions, et d’autre part, les parents s’appellent de part et d’autre, et ils se parlent presque en donnant des détails et coordonnées...

Bref, si l’ennemi a un esprit, il ne dépensera pas un sou en intelligence, il s’assiéra et suivra nos réseaux sociaux et le champ médiatique...

L’expérience montre que nous n’obtenons pas de résultats avec des cours et des séminaires, nous devons donc appliquer des sanctions."

Krikor Amirzayan