Des archéologues polonais ont découvert en Arménie une boulangerie vieille de 3000 ans

En fouillant les ruines d’un grand bâtiment en Arménie, les archéologues ont remarqué quelque chose d’inhabituel : une couche de poudre blanche dans la boue brune.

Au début, les archéologues du site archéologique de Metsamor pensaient que le matériau ressemblant à de la cendre était en fait de la cendre, a rapporté la revue « Science in Poland ». Le matériel a été trouvé dans les ruines d’un grand bâtiment où il y avait plusieurs étages.



Après avoir étudié le matériau, les chercheurs ont réalisé qu’il s’agissait en fait de farine conservée, a déclaré l’archéologue Krzysztof Jakubiak à « Science in Poland ». La farine est rarement trouvée lors des fouilles archéologiques, mais plusieurs sacs de farine ont été trouvés dans les ruines, a-t-il déclaré.

La découverte a permis aux archéologues de conclure que le bâtiment est une boulangerie vieille de 3000 ans.

Selon les archéologues, le bâtiment a été utilisé de la fin du XIe siècle jusqu’au début du IXe siècle avant J.-C. Au début, il fonctionnait comme un bâtiment public. Plus tard, des fours ont été ajoutés et le bâtiment a acquis un rôle économique, car les gens utilisaient probablement la farine de blé pour cuire le pain. Finalement, le bâtiment s’est effondré à cause d’un incendie.

Lorsque les archéologues ont commencé les fouilles, ils ont découvert qu’il s’agissait d’un bâtiment public, a noté le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne de 2022 à l’Université de Varsovie.

Cependant, tous les bâtiments n’ont pas encore été fouillés, et peut-être que les archéologues découvriront de nouveaux secrets. Selon les experts, le bâtiment est situé dans la partie du monument archéologique de Metsamor, connue sous le nom de ville basse. La ville basse est située en dehors du réseau principal de fortifications.

La ville était habitée du 4e millénaire avant J.-C. jusqu’au XVIIe siècle, elle est mentionnée dans le rapport des archéologues.

Lors des fouilles de la partie la plus ancienne de Metsamor (séparée du cimetière par un mur), une centaine de tombes ont été découvertes. La plupart de ces tombes étaient vides parce qu’elles avaient été pillées à un moment donné, mais dans l’une des tombes non pillées, plusieurs pendentifs en or et environ 100 perles de joaillerie ont été trouvés.

Metsamor était une grande forteresse du XIe au IXe siècle avant J.-C. entourée de sept sanctuaires, à l’époque où la boulangerie était utilisée, selon le rapport. La ville est devenue le centre économique, culturel et politique de la région.

Les fouilles de Metsamor ont commencé en 1965. et continuent à ce jour. Les fouilles conjointes polono-arméniennes ont commencé en 2013, a écrit le Miami Herald.

Krikor Amirzayan