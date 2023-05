La Belgique va ouvrir une ambassade en Arménie

La ministre des Affaires étrangères de Belgique, Hadja Lahbib, a annoncé l’ouverture de l’ambassade de Belgique en Arménie. H. Lahbib a également déclaré que la Belgique souhaitait contribuer à la mission d’observation de l’UE en Arménie.

H. Lahbib a annoncé que la Belgique assurera sa présence dans le Caucase ainsi qu’en Arménie. La ministre des Affaires étrangères de Belgique a noté que jusqu’à présent, la Belgique a travaillé avec l’Arménie par l’intermédiaire de son ambassade à Moscou, alors que les développements géopolitiques nécessitent un suivi de la situation sur le terrain.

"La Belgique soutient pleinement les efforts européens en faveur du processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, notamment à travers la mission d’observation civile de l’UE en Arménie, à laquelle la Belgique souhaite contribuer. Notre pays attache également une grande importance à la stabilité et au bon voisinage dans le Sud-Caucase. L’ouverture de notre représentation diplomatique à Erevan, en plus de notre ambassade déjà fonctionnelle à Bakou, découle de cette vision » a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères.

Krikor Amirzayan