La loi de l’Empire du Milieu, par René Dzagoyan

Le 10 mars 2023, à l’annonce d’un accord signé en Chine entre l’Iran, défenseur du chiisme, et l’Arabie Saoudite, gardienne de la foi sunnite, le monde de la diplomatie se réveillait, comme disait Kant, d’un long sommeil dogmatique. Surprise, en effet, car tout, jusqu’ici, opposait ces deux États. D’abord l’alliance génétique entre les États-Unis et l’Arabie, créée en 1932 tout exprès pour Ibn Saoud par l’Ami Américain et placée sous sa protection militaire en 1945, et la lutte à mort entre Téhéran et Washington depuis leur divorce khomeyniste de 1979. Dans la lignée de leur opposition v...