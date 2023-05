Nikol Pachinian et Ilham Aliev se rencontreront à Bruxelles le 14 mai selon le Financial Times

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian rencontrera le président azéri Ilham Aliev à Bruxelles le 14 mai vient d’indiquer le journal britannique « Financial Times » qui cite des « sources anonymes ».

Trois responsables connaissant bien le processus des pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont indiqué que la réunion serait organisée par le Président du Conseil de l’Europe, Charles Michel.

Des sources anonymes ont également informé le « Financial Times » qu’une autre réunion se prépare le 1er juin dans le cadre du sommet de la Communauté politique européenne, avec la participation de Nikol Pachinian, Charles Michel et Ilham Aliev, ainsi que du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz.

Krikor Amirzayan