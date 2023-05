« Les militaires russes sont censés protéger la zone mais ils observent sans rien faire. Ils ont une part de responsabilité dans cette escalade. Plus ils restent passifs, plus l'Azerbaïdjan nous attaquera » #Armenie #blocus #Artsakh

— Valérie Toranian (@valerietoranian) May 7, 2023