Le village d’Artsni est le dernier jalon de l’implantation du drapeau arménien dans les villages frontaliers de la République d’Arménie

L’initiative de placer le drapeau arménien dans les villages frontaliers de l’Arménie, « Sahmank Kajatz Droshn Uryants » (Les frontières des braves sont déterminées par les drapeaux qu’ils plantent) du mouvement d’unification nationale « Vasn Hayrenyats » (Pour la patrie), se poursuit.

Pour le troisième événement de l’initiative, c’était au tour du village frontalier d’Artsni, dans la région de Lori, d’installer le drapeau arménien.

Avec l’aimable coopération de M. Khachik Egnatosyan, le chef administratif du village, et avec la bénédiction du pasteur spirituel de la communauté de Tashir, l’honorable père Nerses Galstyan, l’installation du drapeau arménien s’est déroulée dans le village frontalier d’Artsni.

Nerses Galstyan, le drapeau de notre patrie a été hissé à l’entrée du village, à proximité de la statue de Hush-Khachkar, qui perpétue la mémoire des courageux Arméniens morts pendant la guerre de libération de l’Artsakh.



La cérémonie d’installation du drapeau, qui devait avoir lieu le 30 avril et qui a été reportée d’une semaine en raison de conditions météorologiques défavorables, s’est déroulée le 7 mai à 13h00. L’événement a été accompagné de représentations culturelles, au cours desquelles le jeune artiste Varuzhan Galtakyan et l’artiste honorée de la République d’Arménie Shushan Petrosyan ont offert de belles prestations. Tous les Arméniens patriotes ont été cordialement invités à la cérémonie, devant laquelle Vahagn Chakhalyan a prononcé un discours au nom du mouvement « Vasn Hayrenyats ». M. Chakhalya a une nouvelle fois souligné les objectifs de l’initiative « Sahmank Kajatz Droshn Uryants » devant l’assistance. Le but de placer le drapeau tricolore arménien dans les villages frontaliers, en hauteur, dans des endroits visibles, est de délimiter symboliquement les frontières inviolables de la République d’Arménie avec le drapeau national, de renforcer le respect du drapeau national parmi les Arméniens, d’attirer l’attention sur les villages frontaliers par le biais d’événements publics, ainsi que de consolider les représentants des différentes communautés d’Arménie, d’Artsakh et de la diaspora autour d’objectifs nationaux. Arsen Mirijanyan a prononcé un discours sincère devant le public.



Il convient de noter que le drapeau arménien a été installé dans le village d’Artsni sous le généreux patronage d’Alex et Doralisia Nahapetyans de Floride (États-Unis).

Il convient de rappeler que dans le cadre de cette initiative, le premier drapeau a été placé le 5 mars dans le village frontalier d’Anipemza, dans la région de Shirak, et le second le 25 mars dans le village frontalier d’Artanish, dans la région de Gegharkunik.

Bureau de presse du « Vasn Hayrenyats Movement »