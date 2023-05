Réponse de l’archimandrite Baréd Yéritsian au Patriarche Nourhan

Votre Béatitude,

C’est avec étonnement que j’ai pris connaissance de votre lettre en date du 6 mai 2023qui annonçait la funeste et scandaleuses décision du Chapitre général de la Fraternité me rendant à l’état laïc en me mettant en accusation en raison de « mon comportement déloyal à l’égard des règlements et de la discipline de notre Saint-Siège, en particulier d’un certain nombre d’actes de tromperie et d’escroquerie réalisées au sujet de la propriété du Pré des vaches ».

Il est clair pour moi que ce qui est évoqué a trait à la question du « Pré des vaches » qui est débattue depuis deux ans et dont le brouillon et la version définitive en anglais (afin que vous en compreniez bien le sens) ont été étudiés et débattus, en particulier par l’avocat Avner, à plusieurs reprises et de manière claire et qui vous ont été personnellement présentés.

Après que vous ayez de votre plein gré signé cet accord, il s’est tenu une session spéciale du Chapitre général et l’accord a été validé. Bien plus. Avant que vous ne signiez l’accord, je vous avais ouvertement conseillé de soumettre l’accord au Chapitre général pour examen. En réponse à cette proposition, vous aviez déclaré sans ambages « nul besoin de le présenter au Chapitre général. Cette question n’a que trop trainé. Je vais signer cet accord ». C’est votre refus et votre précipitation qui doivent être considérés comme la cause principale de ce « scandale ».

A l’occasion de ces opérations d’ensemble, mes « escroqueries et mes tromperies » ne vous étaient-elles pas, ainsi qu’à d’autres, apparues ? Après vous être tus, vous m’accuser aujourd’hui de cela ?

Ce matin encore, alors que je me trouvais auprès de vous, vous vous êtes exprimé en déclarant que nous sommes frères et, de manière incroyable (même si ce n’était pas la première fois), sortant [d’un coffre ?]des bijoux portant des diamants enchassés, vous avez souhaité que je trouve des acquéreurs et que je les vende pour la somme de 35 000 $ en promettant de me donner 5 000 $. J’ai refusé votre proposition. Et malgré tout ceci, je reçois ce soir cette lettre d’accusation.

Sachez que je sers fidèlement et de manière intègre mon Église et notre Saint-Siège [de Jérusalem] depuis de nombreuses années, sans leur avoir jamais provoqué une once de dommage. Aujourd’hui, de manière inique, sans aucune enquête, vous me proclamez « défroqué » en dissimulant vos faiblesses et en faisant peser sur moi vos erreurs. Pour répondre à la nécessité d’un sacrifice – si besoin était - vous me sacrifiez à votre place.

Par cette lettre je réfute et refuse les accusations que vous portez contre moi plus haut. Aussi, j’exige de vous et du Chapitre général des éclaircissements et des précisions sur les accusations de « tromperie » que vous portez à mon endroit.

Je termine ainsi ma lettre dans l’attente de votre réponse.

Archimandrite Baréd Yéritsian

Membre de la fraternité du Saint Siège [de Jérusalem]

Le 6 mai 2023