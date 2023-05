Le nouveau grand défi d’Ara Khatchadourian

Citoyen du monde, comme il aime à se présenter, le sportif de l’extrême, Ara Khatchadourian qui a fait de la Terre son aire de jeux, va se lancer ce 27 mai dans un défi humanitaire.

Il va tenter de rallier à la rame et seul à bord de son aviron, Marseille, sa ville d’adoption, à Beyrouth, sa ville natale.

L’arrivée de cette aventure est prévue fin septembre, selon les conditions météorologiques, après environ 120 jours de mer et 40 km de navigation journalière, afin de parcourir les 4 000 km qui séparent les deux rives.

« LA FRANCE M’A ACCUEILLI, MARSEILLE M’A ADOPTÉ » A.K

Né en 1964, Ara Khatchadourian fuit le Liban ravagé par la guerre, arrive et s’installe dans la cité phocéenne le 20 novembre 1983 où il apprend la langue de Molière et exerce le métier de bijoutier-joaillier.

Travailleur assidu, passionné par son métier, il développe et rend prospère son entreprise.

Fidèle à ses racines arméniennes et à sa terre natale, il retourne au Liban à l’âge de 40 ans. C’est lors de ce voyage initiatique qu’il découvrira la course à pieds et le plaisir de pratiquer le sport intensif de haut niveau.

Par paliers, il enchaînera les nombreux exploits sportifs et les performances vertigineuses.

Mangé par un appétit de compétiteur, sans cesse dans la recherche de la perfection, avec gourmandise et sans fin, il compose ses menus avec des entraînements physiques et une hygiène de vie stricte pour parer les échéances futures.

A L’ASSAUT DES CIMES ET DES KILOMÈTRES

Homme de défis, Ara Khatchadourian collectionne les performances en gravissant les plus hauts sommets du monde dont celui du Mont Blanc, le Kilimandjaro, le Pic Lénine, le Mont Aconcagua et l’iconique Mont Everest en 2016 avec ses 8 848 m d’altitudes où il dépose le drapeau arménien sur le toit du monde.

En 2008, il effectua l’ascension des 5137 m du Mont Ararat. Cet exploit reste encore un symbole fort pour Ara.

Jamais à bout de souffle et toujours à la recherche de nouvelles sensations fortes, il enchaîne les nombreuses courses d’ultra-trial avant de s’élancer en 2018 pour parcourir les 4 550 km qui séparent Marseille de Erevan.

Cet exploit suivi par toute la diaspora arménienne sera réalisé en 107 jours, soit l’équivalent d’un marathon au quotidien.

AMBASSADEUR POUR LA PAIX

Figure incontournable de la communauté arménienne de Marseille, membre de l’UGAB, Ara Khatchadourian est toujours présent lors des nombreuses activités et manifestations qui touchent à l’Arménie et à l’Artsakh.

Marqué par le destin de son peuple, de l’histoire de ses grands-parents et parents qui comme lui, chassés, ont toujours fuit les massacres et les guerres, Ara Khatchadourian se veut être un humaniste et porteur de messages universels pour la Paix et la non violence dans le monde.

Conférencier et sportif, il associe cette philosophie à tous ses exploits, désireux de transmettre ses valeurs dans les pays qu’il parcoure.

Invité en France, au Canada, aux États-Unis, au Liban ou en Arménie, Ara Khatchadourian se déplace dans des écoles, des collèges, dans des entreprises où dans des prisons pour transmettre à chacun le goût de l’effort, prôner la bienveillance, la paix et la non-violence.

Lors de notre entretien, nous montrant ses mains abîmées qui portent déjà les stigmates des longues journées d’entraînement à ramer le long des côtes, Ara nous fait part de sa devise et résume sa forte personnalité : « Rêver, Aimer, Oser, Croire, Déterminer, représentent seulement 5% de la performance. Le reste, 95% ne sont que Sueur et Effort ! »

« MON NOM KHATCHADOURIAN SIGNIFIE QUE JE SUIS ARMÉNIEN ! »

Ouvert et tourné sur le monde, Ara nous déclare que comme un passeport, partout dans le monde et dans l’hexagone, son nom fait écho à ses origines lors de ses multiples rencontres et donne une sensibilité forte à ses discours.

LE NOUVEAU DÉFI HUMANITAIRE 2023

Intitulé « Défi pour la Paix en Méditerranée » Row Up For Down And For Peace , ce projet est porté par Ara Khatchadourian et l’association TCap 21.

TCap 21 est un collectif de jeunes adultes en situation de handicap mental, de leurs parents et amis qui veulent ainsi promouvoir la tolérance, l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap mental et la Paix dans le monde.

L’association s’efforce de changer le regard sur le handicap. Elle organise des activités sportives, culturelles et offre entre autres, des stages de formation, et accompagne au projet de vie de chaque personne.

Fidèle à ses valeurs, le sportif s’est entouré de ce collectif pour créer un cercle vertueux au profit de l’association bénéficiaire, ACHRAFIEH 2020.

Cette ONG fondée au Liban en 2023, a pour mission d’aider les familles en difficulté à Beyrouth, à travers des initiatives sociales, culturelles et environnementales, dans la dignité et la préservation des droits humains.

Une cagnotte participative sera mise en ligne prochainement pour récolter des dons au profit de l’ONG.

LA TRAVERSÉE MARITIME

Le départ de cette aventure sera donné en matinée le samedi 27 mai sur le

Vieux-Port, devant la mairie centrale de Marseille.

Un nombreux public sera présent composé notamment d’élus, de personnalités, des sponsors, des membres de l’association TCap 21, entre autres, qui accompagneront en bateaux les premiers kilomètres d’Ara le long des côtes marseillaises.

Pour ce périple, il sera suivi par un bateau d’assistance où il pourra dormir et s’alimenter. Ce catamaran muni de balises et autres matériels de communications mesure 11m de long et 6m de largeur.

Ils navigueront à 2 km au large, en longeant les côtes jusqu’à Monaco ou Antibes, avant de s’éloigner et plonger vers la Corse, l’Italie, la Grèce, la Turquie, Chypre pour enfin gagner Beyrouth.

LA MER MÉDITERRANÉE EST FERMÉE, MAIS RESTE OUVERTE À TOUS LES DANGERS !

Végétarien, l’alimentation d’Ara sera composée essentiellement de protéines végétales et de fruits séchés qu’il absorbera en quantité durant ses journées d’efforts.

Équipé de gourdes, Ara consommera plus de 3 litres d’eau par jour à bord de son aviron. Pour des raisons techniques, notre sportif ramera dos à la destination.

Afin d’éviter les grosses chaleurs et les changements de courants, Ara prévoit de ramer tous les jours de 4 heures du matin à 11 heures en moyenne.

Conscient du risque de chavirement, des vagues et de la houle capricieuses, de la météo changeante et du soleil de plomb, Ara s’oblige de naviguer très tôt pour palier à tous les dangers.

Après chaque étape, il s’amarrera au catamaran avec des ancres flottantes. Au calme, il pourra se reposer, soigner son corps et se ressourcer.

Une position GPS attestera de leur présence, et l’équipage donnera régulièrement des informations via les réseaux sociaux.

Partenaire de ce nouveau défi, les couleurs de NAM floquées sur la coque de l’embarcation, armenews.com suivra et relatera régulièrement son épopée au cœur de la mer Méditerranée.

Nous souhaitons par avance un grand « BON VENT ! » à Ara Khatchadourian.

Alain Sarkissian