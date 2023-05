Le gouvernement veut développer le secteur minier créateur de richesses

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pachinian, une consultation a eu lieu le 6 mai, au sein du gouvernement, au cours de laquelle le projet de stratégie pour le développement de l’industrie minière a été discuté.

En particulier, il a été fait référence à la situation actuelle dans le domaine, aux volumes de production et d’exportation, à la réalisation du potentiel existant, aux opportunités et aux perspectives de développement du domaine, à l’introduction de technologies modernes. Il a été noté que les objectifs de la stratégie sont la création et la ge...