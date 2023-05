Inde, Iran et Arménie : Coopération trilatérale et géopolitique des routes commerciales

Les questions économiques et les canaux de communication régionaux sont la clé de cette coopération trilatérale.

Les premières consultations politiques trilatérales entre les ministères des Affaires étrangères de la République d’Arménie, de la République islamique d’Iran et de la République de l’Inde ont eu lieu le 20 avril. La réunion a eu lieu à Erevan, la capitale arménienne. Les délégations étaient dirigées par Mnatsakan Safaryan, vice-ministre arménien des affaires étrangères, Seyed Rasoul Mousavi, assistant du ministre iranien des affaires étrangères et chef du département général régional pour l’Asie du Sud, et J P Singh, co-secrétaire du ministère indien des affaires extérieures.

« Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté en particulier des questions économiques et des canaux de communication régionaux et ont esquissé les perspectives d’approfondissement des contacts culturels et entre les peuples, ainsi que de la coopération trilatérale dans divers domaines. Les parties ont convenu de poursuivre les consultations dans un format trilatéral », indique un communiqué du ministère arménien des Affaires étrangères.

Les ambitions de l’Inde en matière de connectivité

Les questions économiques et les canaux de communication régionaux sont des éléments clés de cette coopération trilatérale, qui se prépare depuis un certain temps et qui est inévitable. La réunion a également eu lieu peu après que des tensions ont éclaté entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, ennemi juré de l’Arménie, lorsque ce dernier a arrêté des hommes accusés d’espionnage pour le compte de l’Iran.

Ces dernières années, l’Inde a approfondi ses liens avec l’Arménie, avec laquelle elle entretenait déjà des liens civilisationnels anciens. Plus récemment, elle a fourni des armes à l’Arménie, qui s’est retrouvée impliquée dans un conflit militaire avec l’Azerbaïdjan au sujet du territoire contesté du Haut-Karabakh, tandis que l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a renforcé sa coopération, y compris dans le domaine militaire, avec le Pakistan.

Toutefois, la coopération de l’Inde avec l’Iran et l’Arménie, qui partagent tous deux une frontière commune, est également importante pour ses ambitions en matière de connectivité, et une grande partie de la coopération trilatérale sera sans aucun doute axée sur ce point.

Depuis sa victoire sur l’Arménie lors de la guerre du Karabakh en 2020, l’Azerbaïdjan formule, bien qu’indirectement, des revendications irrédentistes sur des territoires qu’il estime lui appartenir historiquement. Certaines de ces terres se trouvent dans le nord de l’Iran, également connu sous le nom d’Azerbaïdjan méridional. La guerre a également eu pour conséquence que certaines zones frontalières de l’Arménie amie font désormais partie de la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Un an plus tard, Bakou a organisé des exercices militaires sur son territoire avec la Turquie et le Pakistan. L’Iran se méfie également de la présence israélienne sur le territoire de l’Azerbaïdjan, alors que l’Inde considère Israël comme un ami proche.

L’importance du corridor de Zangezur

Cependant, la position pro-pakistanaise de l’Azerbaïdjan sur le Cachemire complète la belligérance de la Turquie sur le Cachemire. Par exemple, l’année dernière, le 27 octobre, un événement organisé par l’ambassade du Pakistan à Bakou pour commémorer la « Journée noire du Cachemire » a été suivi par des membres du parlement azerbaïdjanais ainsi que par des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan. L’Inde et l’Iran se méfient tous deux de la nouvelle belligérance de Bakou.

Cependant, plus important encore, c’est la politique des routes commerciales internationales qui a été le principal moteur de l’alliance trilatérale. Une menace commune aux trois pays serait le corridor de Zangezur, sur lequel l’Azerbaïdjan insiste depuis qu’il a remporté la deuxième guerre du Karabakh.

Mais qu’est-ce que le corridor de Zangezur ?

Le corridor de Zangezur est un corridor terrestre que l’Azerbaïdjan envisage de relier à l’exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, dans l’ouest de l’Arménie, puis à la Turquie, sans que l’Arménie n’exerce de contrôle frontalier. Il traverse la province du Syunik, la plus méridionale de l’Arménie, qui borde la province azérie de l’Iran au nord. Les Arméniens expliquent qu’ils ne sont pas opposés à un corridor terrestre, car la connectivité est essentielle pour des pays comme le leur. Toutefois, étant donné qu’il traverse le territoire arménien, il devrait être soumis au contrôle de l’Arménie.

Pour l’Azerbaïdjan et la Turquie, ce corridor terrestre sans contrôle arménien ouvrirait des routes vers l’Asie centrale, attiserait le pan-turquisme et donnerait à l’Azerbaïdjan le contrôle des frontières avec l’Iran, qu’il pourrait alors couper à sa guise, coupant complètement l’Iran de la route du nord, rendant inutile le corridor international de transport nord-sud (INSTC) long de 7 200 km - une route commerciale multimodale qui relie l’Inde à la Fédération de Russie en passant par l’Iran - ou le soumettant à la volonté de l’association Azerbaïdjan-Turquie.

En 2021, lors d’une conférence de presse conjointe avec le président turc Reccep Tayyip Erdogan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que « la Turquie et l’Azerbaïdjan prendront les mesures nécessaires à la réalisation du corridor de Zangezur », qui « unirait l’ensemble du monde turc ».

La plupart des Arméniens et l’Iran considèrent que le corridor est un projet commun à l’Azerbaïdjan et à la Turquie.

C’est également la raison pour laquelle l’Iran est opposé au corridor. Depuis la guerre du Karabakh en 2020, alors que l’Iran a encouragé l’Azerbaïdjan, il a également mis en garde contre toute modification des frontières internationales de l’Arménie - en fait, toute modification des frontières de l’Iran avec l’Arménie, qui lui donne un accès terrestre à la Russie, à la mer Noire et au-delà, à travers le territoire d’un pays ami. Dans un article récent, l’ancien ministre iranien des affaires étrangères Kamal Kharazi, aujourd’hui directeur du Conseil stratégique des relations extérieures de l’Iran, a lancé un avertissement sévère contre le corridor du Zangezur, selon le modèle envisagé par l’Azerbaïdjan, que l’Iran considère comme un corridor turc (pan-turc) créé par l’OTAN.

En rendant compte de la réunion du 20 avril, les médias iraniens ont également fait référence aux routes commerciales et ont souligné l’antipathie de l’Iran à l’égard du corridor de Zangezur.

La coopération trilatérale est impérative

Pour l’Inde, c’est également une mauvaise nouvelle. Si l’Azerbaïdjan obtient ce qu’il veut avec le corridor, l’accès de l’Inde sera soumis à sa volonté et il pourra couper l’accès à tout moment. C’est un scénario que toutes les parties voudraient éviter.

C’est pourquoi l’Iran et l’Inde envisagent peut-être depuis un certain temps de faire passer le corridor international de transit nord-sud par l’Arménie et non par l’Azerbaïdjan, comme cela avait été envisagé précédemment. En 2021, l’Inde a également invité l’Arménie, ainsi que ses partenaires traditionnels, à la réunion virtuelle organisée à l’occasion de la Journée de Chabahar, tout en préconisant de relier le port de Chabahar au port iranien de Bandar Abbas, qui est relié à l’INSTC.

Peu après, l’ambassadeur indien en Iran, Gaddam Dharmendra, a annoncé que l’Inde envisageait de relier le port de Chabahar, dans lequel l’Inde investit, situé sur la côte orientale de l’Iran et dans l’océan Indien, à l’Eurasie et à Helsinki par l’intermédiaire de l’INSTC, qui passerait par le territoire de l’Arménie.

L’Organisation iranienne pour la promotion du commerce, Alireza Peymanpak, a annoncé peu de temps après : « Deux routes de transit alternatives Iran-Eurasie remplaceront la route de l’Azerbaïdjan. La première s’ouvrira dans un mois via l’Arménie après [la] fin des travaux de réparation, et la seconde via la mer grâce à l’achat et à la location de navires ».

Pour les trois pays, la coopération trilatérale est donc impérative pour maintenir ouvertes les voies de communication et de commerce. Il s’agit avant tout de garantir l’intégrité territoriale de l’Arménie. Les penseurs stratégiques s’accordent à dire que l’Azerbaïdjan n’agit pas seulement dans son propre intérêt, mais qu’il répond aussi en grande partie à l’agenda turc. Les percées militaires de la Turquie en Asie du Sud sont déjà considérables. L’Azerbaïdjan étant étroitement allié au Pakistan et à la Chine, une coopération trilatérale entre l’Inde, l’Iran et l’Arménie est inévitable.

Aditi Bhaduri est journaliste et analyste politique basée en Inde. Elle a publié ce point de vue sur thequint.com