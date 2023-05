Les États-Unis vont investir 17,3 millions de dollars dans le secteur des médias en Arménie

Le 4 mai, l’ambassadrice des États-Unis en Arménie, Kristina Kvien, a organisé une réception en l’honneur de la Journée mondiale de la liberté de la presse à l’intention des représentants des médias arméniens et d’autres parties prenantes. Dans ses remarques, l’ambassadrice Kvien a souligné le rôle important que joue une presse libre dans les sociétés démocratiques pour informer le public et demander des comptes aux gouvernements et aux personnes au pouvoir.

« Les médias jouent un rôle essentiel en facilitant un échange ouvert d’informations et d’idées, en tenant les gens informés et en demandant des comptes aux détenteurs du pouvoir, des efforts qui sont vitaux dans toute société démocratique », a déclaré l’ambassadrice Kvien. L’ambassadeur a souligné le soutien des États-Unis au secteur des médias arméniens, notamment par le biais des programmes de l’USAID et de la Section de la diplomatie publique (PDS).

En mars, USAID Arménie a signé un accord de 15 millions de dollars pour mettre en œuvre le projet « Media Program in Armenia » avec Internews Network, une organisation américaine, en collaboration avec des ONG locales de développement des médias, le Media Initiatives Center et le Yerevan Press Club, et un groupe international, le Zinc Network. Le projet est censé améliorer « l’espace d’information en Arménie en améliorant les normes journalistiques et la qualité du contenu, en catalysant la compétitivité et la viabilité financière des médias d’intérêt public et en favorisant un environnement propice à la circulation d’informations indépendantes ».

La section de la diplomatie publique de l’ambassade des États-Unis a annoncé qu’elle investirait 2,3 millions de dollars dans des programmes américains d’échange de journalistes et de formation au journalisme en Arménie. Le premier projet sera le « Partenariat professionnel américano-arménien en matière de journalisme », un programme d’échange américain pour les journalistes professionnels. Le second projet prendra la forme d’un partenariat universitaire américano-arménien visant à créer un centre d’excellence en journalisme dans une université arménienne.