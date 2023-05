Les Arméniens réfléchissent à la Turquie de l’après-Erdogan

Les analystes estiment qu’une défaite d’Erdogan serait préférable pour l’Arménie, mais qu’un changement de pouvoir en Turquie ne changerait pas nécessairement la donne.

L’Arménie suit la campagne électorale qui précède les élections du 14 mai en Turquie avec un grand intérêt et des attentes prudentes.

La plupart des Arméniens considèrent la Turquie comme un ennemi et une menace, mais la perspective de rétablir les liens avec leur rival historique et leur voisin beaucoup plus grand qu’eux offre des opportunités économiques indéniables.

Les analystes arméniens préféreraient voir la défaite de l’homme fort en place, Recep Tayyip Erdogan, qui a supervisé l’important soutien militaire apporté par la Turquie à l’Azerbaïdjan lors de la deuxième guerre du Karabakh en 2020.

Mais ils mettent également en garde contre les espoirs d’un changement majeur dans la politique étrangère de la Turquie si le candidat de la coalition d’opposition, Kemal Kilicdaroglu, devait remporter une victoire inattendue.

La Turquie et l’Arménie n’ont jamais eu de relations diplomatiques et leur frontière est fermée depuis 1993, date à laquelle Ankara l’a fermée par solidarité avec l’Azerbaïdjan pendant la première guerre du Karabakh.

La victoire de l’Azerbaïdjan lors de la deuxième guerre a ouvert la porte aux pourparlers de rapprochement entre l’Arménie et la Turquie, qui ont débuté au début de 2022 et se sont poursuivis de manière irrégulière depuis lors. Plusieurs cycles de négociations ont abouti à la reprise des vols directs de passagers et de fret, ainsi qu’à un accord, non encore concrétisé, sur l’ouverture de la frontière terrestre aux ressortissants de pays tiers et aux personnes munies de passeports diplomatiques.

Le gouvernement arménien a déjà alloué des fonds pour la rénovation du poste de contrôle de Margara, à la frontière avec la Turquie.

Mais il y a quelques jours, la Turquie a annoncé la fermeture de son espace aérien à certains vols en provenance d’Arménie, en représailles à l’érection à Erevan d’un monument commémorant un complot visant à assassiner les dirigeants turcs du début du XXe siècle qui ont orchestré le génocide arménien.

Ce processus de négociation, avec ses hauts et ses bas, a été supervisé du côté turc par le président Erdogan et son parti de longue date, le Parti de la justice et du développement (AKP).

Ergodan entretient des liens étroits avec Ilham Aliev, le dirigeant autocratique de l’Azerbaïdjan, qui tient régulièrement un discours menaçant à l’égard de l’Arménie. (Aliyev a fait campagne pour Erdogan, et les médias azerbaïdjanais alignés sur le gouvernement ont fait preuve d’un enthousiasme inhabituel pour la réélection d’Erdogan).

Il est donc naturel que les Arméniens ne soient pas particulièrement optimistes quant à la perspective de voir Erdogan rester au pouvoir.

Le turcologue Ruben Safrastyan pense que si Erdogan parvient à prolonger son règne de 20 ans, la Turquie pourrait renforcer son soutien à l’Azerbaïdjan et subordonner davantage le rapprochement entre l’Arménie et la Turquie à la résolution du conflit arméno-azerbaïdjanais sur le Haut-Karabakh.

« La Turquie, en échange de l’ouverture de la frontière avec l’Arménie, cherchera non seulement à résoudre le conflit du Karabakh conformément aux intérêts de l’Azerbaïdjan, mais exigera également d’Erevan qu’il reconnaisse officiellement le traité de Kars de 1921, en vertu duquel la frontière actuelle entre les deux États a été déterminée. La Turquie exigera également que l’Arménie renonce à demander la reconnaissance internationale du génocide arménien perpétré dans l’Empire ottoman en 1915 et qu’elle ouvre la communication à travers la région arménienne du Siounik, appelée »corridor de Zangezur« en Azerbaïdjan et en Turquie. Grâce à ce corridor, la Turquie souhaite communiquer librement avec l’Azerbaïdjan, puis avec les pays turcs d’Asie centrale », a déclaré M. Safrastyan à Eurasianet.

L’Arménie ne devrait pas avoir de problème à reconnaître sa frontière avec la Turquie, même si certains Arméniens, en particulier dans la diaspora, considèrent certaines parties de la Turquie comme des terres arméniennes traditionnelles. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé au Parlement le 3 mai qu’Erevan n’avait aucune revendication territoriale sur les États voisins.

Et malgré de profonds ressentiments historiques, notamment dans la diaspora, l’État arménien ne subordonne pas l’établissement de relations diplomatiques avec Ankara à la reconnaissance par la Turquie du génocide.

Mais Erevan s’oppose catégoriquement à l’octroi à l’Azerbaïdjan d’un corridor extraterritorial, qui pourrait avoir pour effet de couper la frontière cruciale avec l’Iran et de créer un sentiment d’encerclement par les États rivaux.

Et en cas de changement de pouvoir en Turquie ?

« Si l’opposition turque l’emporte, on peut s’attendre à un certain relâchement de la pression exercée par la Turquie sur l’Arménie. En effet, l’opposition turque cherche à renforcer la coopération avec les États-Unis et soutient l’entrée du pays dans l’UE, et l’Occident dans son ensemble est favorable à la normalisation des relations entre Ankara et Erevan. Cependant, je ne m’attends pas à un changement radical dans les relations entre Bakou et Ankara. Après tout, l’intégration militaro-politique et économique entre les deux pays est très profonde. Je ne pense pas que l’opposition turque l’abandonnera si elle gagne les élections », a déclaré Ruben Safrastyan.

Un autre turcologue, Nelli Minasyan, partage cet avis. « Erdogan aura laissé un énorme héritage politique. Il a été bénéfique pour la Turquie et ses intérêts géopolitiques. Il est peu probable que l’opposition le rejette. Certains aspects changeront, mais il n’y aura pas de reconfiguration radicale. Cela s’applique également aux relations de la Turquie avec l’Arménie », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Eurasianet.

Attentes et craintes

Les Arméniens ont tendance à éprouver des sentiments ambivalents à l’égard de la normalisation des relations avec la Turquie. Selon un récent sondage de l’IRI, 89 % des personnes interrogées considèrent la Turquie comme une « menace politique » majeure. Ce chiffre se situe juste derrière les 93 % de l’Azerbaïdjan.

La Turquie est un rival historique et un ennemi dans la conscience arménienne, mais de nombreux Arméniens sont néanmoins prêts à acheter des produits turcs. Le chiffre d’affaires des échanges commerciaux augmente considérablement malgré la fermeture de la frontière. Le commerce terrestre passe par la Géorgie.

Après que l’Arménie a levé l’interdiction d’importer des produits turcs, qui durait depuis un an, en raison du soutien d’Ankara à l’Azerbaïdjan pendant la deuxième guerre du Karabakh, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 400 % entre 2021 (73,5 millions de dollars) et 2022 (324,5 millions de dollars). Les principales importations de l’Arménie en provenance de la Turquie sont les biens de consommation, l’aluminium et les fruits, tandis que ses principales exportations sont l’or et les pierres précieuses et semi-précieuses.

Si la frontière est totalement ouverte, on peut s’attendre à une nouvelle augmentation du commerce bilatéral. Si cette évolution est bénéfique pour les consommateurs arméniens, beaucoup craignent qu’elle ne nuise aux producteurs locaux, en particulier aux agriculteurs, qui ne seront pas en mesure de concurrencer les produits subventionnés par le gouvernement turc.

Entre-temps, le gouvernement arménien a effectué quelques calculs initiaux sur les effets positifs. Le service de presse du ministère arménien de l’administration territoriale et des infrastructures a déclaré à Eurasianet que l’ouverture de la frontière réduirait les coûts de carburant pour les poids lourds d’une moyenne de 100 dollars et réduirait la distance terrestre entre Erevan et Istanbul d’environ 200 kilomètres.

La nouvelle route permettrait également aux entreprises de transport de marchandises de ne plus avoir à payer de droits de transit en Géorgie, a déclaré le service de presse.

Arshaluis Mgdesyan est un journaliste basé à Erevan.