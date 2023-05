Brunette, la représentante de l’Arménie, sur le tapis turquoise de Liverpool pour l’Eurovision 2023

L’ouverture officielle de « l’Eurovision 2023 » a commencé à Liverpool, qui s’accompagne d’une cérémonie de tapis rouge. Comme l’année dernière, cette année le tapis n’est pas rouge traditionnel, mais turquoise.

Les 37 délégués du concours marchent tour à tour sur ce tapis. La représentante de l’Arménie, Brunette, s’est présentée au public ce dimanche après-midi. La chanteuse a choisi l’image d’une sirène pour l’événement : un haut argenté avec une coupe intéressante et une robe noire avec une jupe longue. La figure était complétée par des bijoux abondants et des cheveux plaqués. Les présentateurs ont interrogé Brunette sur l’Eurovision. Brunette a déclaré qu’elle appréciait chaque seconde de sa participation à la compétition.

« C’est une grande chose pour moi, j’apprécie vraiment ma participation. J’attends avec impatience de plus grandes occasions. Je vais travailler sur moi et faire de mon mieux. Je crée beaucoup et je partagerai tout cela avec vous » dit Brunette devant les caméras de l’Eurovision.

Rappelons que l’Arménie participera jeudi 11 mai à la deuxième demi-finale de l’Eurovision (à suivre sur France 4 à 21h00 jeudi 11 mai en direct). La finale se déroulant samedi 13 mai.

Krikor Amirzayan