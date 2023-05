Dans la région du Syunik, les observateurs de l’UE visitent les maisons des Arméniens et posent des questions…sur les Azéris qui y vivaient autrefois. Il est vrai que n’étant de l’autre côté de la frontière ils ne peuvent poser des questions de même nature aux Azéris sur les Arméniens qui vivaient là autrefois… et encore moins sur les Arméniens qui vivaient côte « turc ».

Il y a deux jours, le témoin a déclaré que les représentants de la mission d’observation de l’UE dans la région du Syunik visitaient les maisons des Arméniens et posaient des questions sur les Azéris qui vivaient dans leurs villages et leurs villes, les maisons dans lesquelles ils vivaient et les propriétaires actuels de ces maisons. Selon le témoin, les réponses à leurs questions ont été consignées sur papier. Ceci est rapporté par le politologue Ara Poghosyan.



"D’accord, c’est une circonstance extrêmement importante, qui doit sans aucun doute avoir une explication logique. Sur les instructions de qui les observateurs de l’UE collectent-ils ces informations, dans quel but les collectent-ils et à qui les transmettent-ils ?

Ce que font les observateurs de l’UE, selon le témoin oculaire, est sans aucun doute une menace pour la sécurité nationale de l’Arménie, si de telles informations sont transmises, par exemple, à la partie azérie, afin de mettre en œuvre leur plan anti-arménien inventé appelé « retour digne » a affirmé Ara Poghosyan. Rappelons que la guerre de 90-94 avait entraîné le départ d’un grand nombre d’Arméniens et Azéris de part et d’autres de la frontière, avec notamment des pogromes anti-arméniens jusqu’à Bakou. Source ArmDay.am

Krikor Amirzayan