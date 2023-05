L’OTAN soutient la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan affirme Javier Colomina

L’OTAN a évoqué les négociations qui se sont tenues à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, rapporte Armenpress. Javier Colomina, représentant spécial du secrétaire général de l’OTAN pour le Sud-Caucase et l’Asie centrale, l’a écrit sur sa page Twitter.

« Il est bon d’apprendre que des progrès tangibles vers un accord de paix durable ont été réalisés à Washington après quatre jours d’engagement constructif entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan » a-t-il tweeté.

« Les négociations et le dialogue sont la seule voie possible. L’OTAN soutient la normalisation des relations entre nos deux partenaires, l’Arménie et l’Azerbaïdjan » a ajouté J. Colomina.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan avaient « avancé dans la compréhension mutuelle » de certains articles du projet de traité de paix.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, et son homologue azéri Jeyhun Bayramov ont tenu des négociations du 1er au 4 mai à Arlington, en Virginie.

Les ministres ont été accueillis au Centre national de formation aux Affaires étrangères George Shultz. Pendant leur séjour à Washington, ils ont rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken et l’assistant du président et conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Source Armenpress

Krikor Amirzayan