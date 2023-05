Près d’Askeran sur la partie occupée de l’Artsakh, un camion azéri se renverse, deux morts et un blessé

Deux Azéris ont été tués et un troisième blessé à la suite de l’accident survenu dans la région d’Askeran (Artsakh) sur le territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan, proche de la ville arménienne d’Askeran.

Selon Armtimes.com, les médias azéris rapportent l’information en faisant référence au ministère de l’Intérieur. Selon les premiers éléments retenus, le conducteur du camion de marque Isuzu aurait perdu le contrôle du véhicule qui se serait renversé.

Le conducteur et le passager sont décédés sur place des suites de leurs blessures et une personne a été transportée à l’hôpital avec des blessures à divers degrés.

Krikor Amirzayan