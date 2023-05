Bruxelles, capitale des évangéliques arméniens d’Europe

Les 28, 29 et 30 Avril 2023 a eu lieu à Bruxelles la 3e Convention de la Fédération des Eglises évangéliques d’Europe, regroupant les Eglises évangéliques arméniennes : de France, de Belgique, d’Hollande, de Grèce, de Bulgarie, d’Allemagne et de Grèce., sous la direction de son Président, le Pasteur Gilbert LEONIAN.

Le thème général était : " Une nouvelle vision pour une nouvelle Europe.

L’Association Missionnaire Arménienne des Etats Unis (AMAA), a apporté son soutien à cet évènement au travers de son Directeur exécutif, M. Zaven KHANJIAN.

Cette Fédération est née il y a 25 ans grâce à la vision du regretté Movses JANBAZIAN.

Le week-end a débuté le Vendredi soir avec une réception à l’hôtel Marriott dont le but était de présenter l’œuvre caritative, éducative et spirituelle de l’AMAA : dans 24 pays du monde et essentiellement en Arménie, en Artsakh, au Liban, en Syrie, en Irak et bien d’autres pays ....

Aux côtés des délégués de la Convention venus de 7 pays différents, étaient présents : Mme l’Ambassadrice d’Arménie, Son Excellence Mme Anna AGHADJANIAN, Me Michel MAHMOURIAN, M. Robert UNUSYAN, Président du comité des Arméniens de Belgique.

M. Harout NERCESSIAN, le Directeur des programmes de l’AMAA a présenté une vidéo très intéressante sur le ministère passé et actuel de l’AMAA.

Le Docteur Steve AHARONIAN, ancien Président de l’AMAA a rappelé la vocation et la mission de l’AMAA : une œuvre chrétienne qui a le souci de l’épanouissement de toute la personne humaine et en particulier des enfants.

La journée du Samedi 29 Avril était consacrée au programme de la Convention réparti en 5 sessions dans les locaux de l’Eglise évangélique arménienne de Bruxelles.

1-La situation des Arméniens d’Europe

2-La vie et le ministère des 7 Eglises d’Europe

3-Comment atteindre les Arméniens d’Europe par l’évangile ?

4-Comment renforcer notre collaboration ?

5-Investir dans les nouvelles générations.

La première session a été animées par Nicolas Tavitian qui a présenté une radiographie de la diaspora arménienne d’Europe.

Se sont succédés les Pasteurs Gilbert LEONIAN : de France ; Sarkis PACHAIAN : de Belgique ; Bédros ALTOUNIAN : de Bulgarie ; René LEONIAN : d’Eurasie et pour les jeunes, Vahé JEBEJIAN : de Hollande.

Des échanges fructueux ont eu lieu avec une réelle volonté de vivre un véritable nouveau souffle, tant au niveau des relations fraternelles, que de projets communs afin de dynamiser le témoignage et le rayonnement de chacune des Eglises locales, avec un accent tout particulier au niveau de la jeunesse.

Le vœu a été émis de renouveler au moins tous les deux ans ce genre de rencontre. La Grèce et la Bulgarie se sont portées candidates.

Le soir à 20h., dans les mêmes locaux de l’Eglise, nous avons vécu un très beau concert avec au programme Hayk Taverdyan qui nous a présenté des œuvres religieuses et folkloriques de Komitas, Sayat Nova ou des cantiques plus contemporains. Une mini chorale d’enfants a aussi enrichi le programme devant une très nombreuse assistance enthousiaste.

Le Dimanche 30 Avril le culte du matin était consacré au 10 ième anniversaire de l’inauguration du nouveau lieu de culte de l’église évangélique arménienne de Bruxelles.

Cette Eglise est née il y a une cinquantaine d’années avec des familles évangéliques arméniennes qui se sont installées en Belgique suite à la guerre du Liban.

Puis elle s’est agrandie avec l’arrivée des Arméniens de Turquie et plus récemment ceux d’Arménie.

Elle est dirigée depuis 30 ans par le Pasteur Sarkis PACHAYAN, entouré d’un Conseil paroissial.

Les cultes ont lieu le Dimanche matin en langue turque et le Dimanche après-midi en langue arménienne.

Ce matin là les deux communautés étaient réunies dans une Eglise archipleine.

Les Pasteurs des différents pays sont intervenus pour apporter leur message de joie et de bénédictions : Vicken CHOLAKIAN d’Athènes, Nerses KETIKIAN de Varna, Ago TCHOGHANDJIAN de Marseille, René LEONIAN d’Issy les Moulineaux. La prédication a été préparée par M. Zaven KHANJIAN et lue par Harout Nercessian sur le thème : L’inquiétude conduit à l’action.

Le Docteur Steve AHARONIAN, ancien Président de l’AMAA et responsable du comité Europe de l’AMAA a rappelé l’investissement de l’AMAA pour encourager la vie des Eglises et des centres culturels de la diaspora et de la Belgique en particulier.

Après plusieurs cantiques en arméniens et en turc, le moment de partager le gâteau anniversaire est venu.

C’est Steve AHARONIAN, au nom de l’AMAA, le Pasteur Sarkis PACHAIAN, au nom de l’Eglise de Bruxelles, le Pasteur Gilbert LEONIAN : en tant que Président de la Fédération des Eglises évangéliques arméniennes d’Europe et Son Excellence Mme Anna AGHADJANIAN qui ont coupé le gâteau et l’assemblée a chanté :« JOYEUX ANNIVERSAIRE » en plusieurs langues.

C’est Mme l’Ambassadrice qui a eu le mot de la fin. Elle s’est félicitée de ce grand moment d’unité, de ferveur et de communion qui sont si nécessaires pour garder l’harmonie et la solidarité entre tous les Arméniens en ces temps de grandes épreuves.

Nous avons vécu un week-end d’une grande richesse qui a stimulé tous les participants a être dans chacun de leur pays d’accueil des chrétiens remplis de l’amour de Dieu et de répandre cet amour à tous nos compatriotes d’Europe sans distinction.

A Dieu soit toute la gloire !

Au nom du Comité d’organisation,

Pasteur Gilbert LEONIAN, Sarkis PACHAIAN, Bédros ALTOUNIAN, Vicken CHOLAKIAN et M. Zaven KHANJIAN