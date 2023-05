Un Ours dans les champs de Maralik

L’Arménie recense dans ses forêts et ses montagnes de nombreux ours qui s’approchent parfois aux villes et aux villages pour trouver leur nourriture. Maralik est une ville de plus de 5 000 habitants dans la région de Chirak en Arménie. Une vidéo publiée récemment sur la page facebook de la bibliothèque municipale de Maralik montrant un ours brun qui court dans les champs, et traverse une route à proximité de la ville. Scènes sans doute presque banales en Arménie où la population des ours est très importante.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/maraliki.gradaran.1/videos/2520412808114944