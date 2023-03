Une exposition de documents d’archives sur les minorités nationales kurde, yazidie et assyrienne vivant en République d’Arménie s’est tenue à Erbil la capitale du Kurdistan irakien

A l’occasion du deuxième anniversaire de l’ouverture officielle du Consulat général de la République d’Arménie à Erbil, le 26 février, le Consulat général, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse du Kurdistan irakien, a organisé dans le hall principal du le ministère de la culture l’exposition d’environ 70 photos et archives historiques sur les minorités nationales kurde, yézidie et assyrienne vivant en République d’Arménie. Une exposition de documents dont l’ouverture officielle a été précédée d’un discours-présentation de Gor Yeranyan, chercheur du Matenadaran , sur les manuscrits kurdes en écriture arménienne, les livres imprimés en kurde en écriture arménienne.



Le ministère arménien des Affaires étrangères indique que les photos historiques et les documents d’archives ont été fournis par les Archives nationales d’Arménie, le Matenadaran, le Musée d’histoire d’Arménie et le Musée d’Art et de Littérature Yeghiche Tcharents et Armenpress.

L’événement a réuni un certain nombre de hauts responsables du Kurdistan irakien, des personnalités culturelles et politiques, des intellectuels, des membres des missions diplomatiques accréditées à Erbil, des représentants des communautés arménienne, assyrienne et yézidie.



Au cours de la manifestation, des discours ont été prononcés par le ministre de la Culture et de la Jeunesse du Kurdistan irakien Muhammad Said Ali, le consul général d’Arménie Arshak Manukyan, et le discours de bienvenue du vice-ministre du ministère des Affaires intérieures et des Communications de la République d’Arménie Artur Martirosyan a été lu à cet égard.

Dans son allocution, le ministre Muhammad Said Ali a noté que l’organisation d’une telle exposition à Erbil est sans précédent. Il a évoqué les relations historiques arméno-kurdes, le rôle important joué par l’Arménie, en particulier l’Arménie soviétique, dans la préservation de la culture et de l’identité kurdes.

Le ministre a également évoqué sa visite à Erevan l’année dernière en août, soulignant spécialement que la délégation kurde s’est également rendue à Tsitsernakaberd pour rendre hommage à la mémoire des victimes innocentes du génocide arménien de 1915.

Il est à noter que l’exposition de ces documents de grande importance historique a une fois de plus démontré le rôle important de l’Arménie dans la préservation de l’identité et de la culture des peuples kurde, yézidi et assyrien. Source Armenpress

Krikor Amirzayan