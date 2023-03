Durant les 78 jours du blocus, environ 300 enfants sont nés en Artsakh

Selon le ministère de la Santé de l’Artsakh, depuis le blocus par l’Azerbaïdjan le 12 décembre, 300 enfants sont nés dans les maternités de l’Artsakh.

Cette information été indiqué dans le bulletin publié par le gouvernement de la République de l’Artsakh aujourd’hui 27 février qui est le 78e jour du blocus de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan.

Selon le bulletin, en raison du comportement terroriste de la partie azérie, les nouveau-nés et leurs mères sont quotidiennement confrontés à de graves problèmes liés au manque d’aliments pour bébés, de couches, de médicaments et d’autres produits de première nécessité.

Environ 730 citoyens ont été privés de la possibilité de résoudre leurs problèmes de santé par la chirurgie en raison de la suspension des chirurgies programmées dans toutes les institutions médicales de l’Artsakh.

Jusqu’à aujourd’hui, 127 patients ont été transférés de l’Artsakh vers l’Arménie avec la médiation et l’accompagnement du Comité international de la Croix-Rouge pour recevoir un traitement approprié.

755 entités économiques (17,7% du total) ont suspendu leurs activités en raison de l’impossibilité de travailler sous le blocus, et le reste des entités économiques fonctionnent partiellement ou avec le soutien de l’État.

En raison de la situation économique difficile, au moins 5 100 personnes ont initialement perdu leur emploi et leur source de revenus.

Plus de 30 800 tonnes de biens vitaux auraient atteint l’Artsakh s’il n’y avait pas eu le blocus, au cours duquel seule une petite partie a été livrée par le Comité international de la Croix-Rouge et les troupes russes de maintien de la paix. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan