Le PKK répond aux déclarations des officiels suédois

Le Comité des relations étrangères du PKK a répondu aux déclarations du Suédois Oscar Stemsörn qui a lié le PKK aux cercles criminels.

« Ces derniers jours, un certain nombre de fonctionnaires suédois ont essayé de criminaliser le Mouvement de libération du Kurdistan en portant des accusations fausse et sans fondement contre notre parti et notre mouvement », a déclaré le Comité des relations étrangères du PKK dans un communiqué de presse.

La déclaration ajoute : « Nous tenons à affirmer d’emblée que le PKK est un parti politique qui œuvre pour la libération du Kurdistan et la liberté du peuple kurde et qui a payé un grand prix pour cela. Notre mouvement est attaché aux valeurs humaines, morales et démocratiques. Nous faisons de la politique sur la base de ces valeurs depuis 45 ans, depuis la fondation du parti en 1978. Par conséquent, notre parti n’a aucune relation avec des individus ou des cercles criminels ; il est opposé à de tels cercles.

Cependant, l’Etat turc et ses collaborateurs n’hésitent pas à recourir à toutes sortes de mensonges, de tromperies et de calomnies afin de criminaliser notre parti. L’ambassadeur Oscar Stenström, chef de la délégation qui négocie avec la Turquie au nom de la Suède, a récemment rejoint le peloton de ces accusations sans fondement. Dans une interview avec une chaîne de radio suédoise, M. Stenström a déclaré que notre parti était financé en Suède par un certain nombre d’individus impliqués dans des crimes tels que l’extorsion, le trafic d’armes et de stupéfiants. Il a mentionné à cet égard le nom de Kurdish Fox. »

Le communiqué poursuit : « La déclaration de M. Stenström est dénuée de tout fondement. Il s’agit d’une accusation entièrement fabriquée pour plaire aux interlocuteurs turcs de M. Stenström. De plus, la déclaration est intrinsèquement incohérente. Nous ne savons pas qui est le « Kurdish Fox » et nous n’avons aucune relation avec lui. En Turquie, le moindre mot en faveur du PKK est une infraction pénale passible d’emprisonnement. Beaucoup de gens ont dû fuir la Turquie et demander l’asile en Suède parce qu’ils étaient accusés d’avoir dit quelque chose en faveur du PKK ou d’avoir donné de la nourriture à un membre du PKK. M. Stenström affirme que le « Kurdish Fox » est recherché en Suède pour des crimes qu’il a commis et qu’il a aidé le PKK en Suède, mais qu’il a fui en Turquie où il est en liberté. Quel que soit le point de vue, c’est une déclaration très incohérente ».

« De telles déclarations, souligne le PKK, ne sont pas limitées à M. Stenström. Récemment, dans le cadre des négociations d’adhésion à l’OTAN, afin de plaire au gouvernement turc et à Erdogan, un certain nombre de responsables gouvernementaux, tels que le ministre des Affaires étrangères Tobias Billström, ont fait des déclarations similaires. Nous rejetons catégoriquement ces accusations. Le gouvernement suédois est en droit d’améliorer ses relations avec la Turquie, personne n’a rien contre cela. Mais nous disons : Ne négociez pas et ne marchandez pas sur notre dos, sur le dos des Kurdes ; ne soutenez pas Erdogan qui a du sang sur les mains et qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans notre pays.

Les peuples kurdes et suédois entretiennent une amitié de longue date qui ne cesse de se renforcer. Cette amitié est précieuse, nous y attachons une grande importance et nous souhaitons qu’elle se développe davantage. Les citoyens suédois consciencieux savent et voient dans quel but ces déclarations et accusations sans fondement sont faites. Quoi qu’on dise, nous continuerons à protéger les valeurs humaines, morales et démocratiques, à marcher sur le droit chemin, à lutter pour libérer notre peuple et notre pays de l’occupation. »

