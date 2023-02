Le trafic de fret aérien turco-arménien n’a pas encore commencé

Les expéditions de fret commercial par voie aérienne entre l’Arménie et la Turquie semblent n’avoir pas encore commencé près de deux mois après la levée d’une interdiction turque de longue date.

Les deux États voisins ont accepté d’autoriser le trafic de fret aérien mutuel en juillet dernier après une série de discussions de normalisation menées par leurs hauts représentants. Ankara a notifié à Erevan, début janvier, qu’elle avait officiellement autorisé ces expéditions.

Garik Minasian, le responsable du terminal douanier de l’aéroport international Zvartnots d’Erevan, a déclaré vendredi qu’aucun avion cargo en provenance de Turquie n’avait atterri depuis lors. Il a insisté sur le fait qu’aucune importation turque en Arménie n’est interdite pour le moment.

Jusqu’à présent, rien n’indique non plus que des exportateurs arméniens aient transporté des marchandises par avion vers la Turquie. Selon Gagik Musheghian, un homme d’affaires arménien basé à Istanbul, Ankara n’a toujours pas levé l’interdiction d’importer des marchandises arméniennes en vigueur depuis le début des années 1990.

« Vous ne pouvez rien apporter [légalement] d’Arménien en Turquie », a déclaré Musheghian au service arménien de RFE/RL.

L’interdiction avait été imposée en même temps que la fermeture de la frontière turque avec l’Arménie. Depuis, Ankara a subordonné l’ouverture de la frontière et l’établissement de relations diplomatiques avec l’Arménie à la conclusion d’un accord de paix arméno-azerbaïdjanais acceptable pour l’Azerbaïdjan. Les dirigeants turcs ont réaffirmé cette condition préalable à plusieurs reprises depuis le début des pourparlers de normalisation avec Erevan en janvier 2022.

Après avoir visité Ankara la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a déclaré que lui et son homologue turc Mevlut Cavusoglu avaient convenu d’accélérer le processus de normalisation. S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec Mirzoyan, Cavusoglu a semblé lier ce processus à l’issue des pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais.

L’Arménie a interdit la plupart des importations turques pendant la guerre de 2020 avec l’Azerbaïdjan, citant les « appels incendiaires » d’Ankara, les livraisons d’armes à l’Azerbaïdjan et le « déploiement de mercenaires terroristes dans la zone de conflit ». Le gouvernement du Premier ministre Nikol Pashinian a levé cette interdiction un an plus tard.

-