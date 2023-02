Oskanian, les reproches à Pachinian

L ’ancien ministre arménien des Affaires étrangères, Vardan Oskanyan, a déclaré qu’après 2018, il avait tenté de transmettre l’idée au Premier ministre Nikol Pashinyan par l’intermédiaire de ses proches, qu’il était prêt à le rencontrer et à présenter l’essence des principes de Madrid de l’Artsakh. règlement, montrant la possibilité de certaines concessions par lesquelles ils pourraient procéder au règlement et éviter la guerre. Selon l’ancien ministre des Affaires étrangères, Pashinyan a évité la rencontre.

Vardan Oskanyan déclare qu’il est essentiellement l’auteur des principes de Madrid, en particulier des dispositions qui ont un contenu plutôt pro-arménien. Ne discutons pas des principes et de leur contenu, car ici c’est vraiment une question très vaste, et aussi très relative et contradictoire. Il est intéressant de noter que l’ancien ministre des Affaires étrangères dit actuellement qu’il était prêt à rencontrer Nikol Pashinyan et à lui montrer la possibilité de concessions, ce que « pour une raison quelconque, les anciens présidents n’ont pas faites, mais Pashinyan pourrait le faire, et aller à la colonie », comme le note Vardan. Oskanyan. Pourquoi l’ancien ministre des Affaires étrangères n’a-t-il pas alors exprimé cette volonté, sous quelque forme que ce soit, ce qui était tout à fait possible ? Quand Nikol Pashinyan a refusé de le rencontrer et de l’écouter, pourquoi l’ancien ministre n’a-t-il pas essayé de se faire entendre du public ? exprimant son inquiétude, soulignant les opportunités et les risques, quoique en termes généraux, essayant au moins de sonner l’alarme, même s’il y avait une petite chance qu’elle soit entendue par le public. Après tout, si cela se produisait, la déclaration actuelle de Vardan Oskanyan serait beaucoup plus audible et perceptible, beaucoup plus lourde pour le public.

Enfin, la question est, par exemple, si Pashinyan n’a pas suivi la décision d’Oskanyan à ce moment-là, serait-il prêt à le défendre publiquement concernant les concessions qu’il recommanderait pour le règlement ? Par exemple, immédiatement après mai 2018, l’ancien gouvernement avec toutes ses capacités de propagande, ainsi que les déclarations directes de ses représentants, ont régulièrement annoncé que Pashinyan était venu « livrer l’Artsakh ». Il semble que Vardan Oskanyan n’ait pas essayé d’exprimer son approche à cet égard, n’ait pas essayé d’envoyer un avertissement à ses anciens collègues afin qu’ils n’essaient pas de pousser Pashinyan dans les bras de l’extrême opposé avec une rhétorique aussi constante et dure, quand, à son tour, il a essayé à tout prix de montrer qu’il se rendait. Il est positif qu’aujourd’hui, par rapport à ses anciens collègues, l’ancien ministre des affaires étrangères parle plus franchement de qu’il n’est pas réaliste de porter la question de l’autodétermination et de l’indépendance de l’Artsakh à l’ordre du jour international, par conséquent des problèmes modestes devraient être posés, par exemple, pour simplement éviter de signer tout document qui corrige et approfondit les réalités défavorables actuelles. Dans l’ensemble, Erevan officiel semble essayer de le faire aussi. Avec quel genre de compétence diplomatique et de succès, c’est bien sûr une autre question, et ici certainement l’évaluation de l’ancien ministre des Affaires étrangères devrait au moins être entendue, compte tenu de son énorme expérience. Cependant, ici aussi, tout adversaire devrait peut-être être extrêmement consciencieux, de sorte que demain, dans certaines situations, il ne s’avère pas soudainement qu’il avait une idée de la chose la plus correcte à faire, mais qu’il a été rejeté. Par conséquent, il est très important que les expressions d’aujourd’hui soient plus objectives, responsables, aussi ouvertes que possible (il est clair qu’elles ne peuvent pas être complètement ouvertes), pour que personne n’annonce plus tard que nous l’avons dit ou que nous le disions à Pashinyan, et il n’a pas écouté. C’est pourquoi il est probablement toujours important de trouver un moyen de parler d’abord au public.