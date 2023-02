Appel au soutien de la communauté internationale

L’Arménie a besoin de l’appui de la communauté internationale pour sortir du cercle vicieux de la haine et de la violence dans le Caucase du Sud. Le chef de la délégation arménienne auprès de l’APCE, Sargis Khandanyan, l’a déclaré vendredi dans son discours à la session d’hiver de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Khandanyan a souligné que l’Arménie avait besoin du soutien de la communauté internationale pour surmonter le cercle vicieux de la haine et de la violence dans le Caucase du Sud. "Par conséquent, je tiens à affirmer clairement que l’Arménie estime que seul un dialogue pacifique peut résoudre les problèmes et établir la stabilité dans notre région. L’Arménie est prête à faire avancer le processus d’établissement de la paix avec l’Azerbaïdjan sur la base de la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’autre. L’Arménie n’a aucune revendication territoriale contre l’Azerbaïdjan ou l’un de ses voisins. La question du Haut-Karabakh concerne les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, et elle devrait être résolue par un dialogue internationalement visible entre Bakou et le Haut-Karabakh. Arménie est prêt à ouvrir toutes les infrastructures de transport et économiques de la région dans le cadre des accords conclus », a souligné le député.

Il a également rappelé que le conflit du Haut-Karabakh existe depuis plus de 30 ans. « Je suis plus jeune que ce conflit, et en tant que jeune parlementaire, en tant que jeune décideur, je ne veux pas laisser ce conflit en héritage à la prochaine génération. Cette année, la devise de la présidence est « It’s about people » , et je crois, j’espère que cela s’applique aussi au peuple du Haut-Karabakh, n’est-ce pas ?>, a déclaré le chef de la délégation arménienne.