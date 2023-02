Artur Davtyan (Arménie) remporte la médaille d’or du saut de cheval de la Coupe du monde à Cottbus (Allemagne)

Le champion du monde et d’Europe du saut de cheval Artur Davtyan a remporté avec 15,133 points, sous les couleurs de l’Arménie une médaille d’or lors de la Coupe du monde de gymnastique qui s’est tenue à Cottbus, en Allemagne, après une excellente performance lors de la finale du saut de cheval.



Rappelons qu’hier, parmi les autres représentants de l’Arménie, Gagik Khachikyan a pris la 2e place dans l’exercice du cheval d’arçons, Arthur Avetisyan a pris la 3e place dans l’exercice des anneaux et Vahagn Davtyan a pris la 4e place dans la même discipline. Ainsi l’Arménie a une médaille d’or, une d’argent et une de bronze lors de cette Coupe du monde de gymnastique à Cottbus (Allemagne).

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/armgymfed/videos/753405886005377

https://www.facebook.com/armgymfed/videos/756086415913008