La rue Krikor Lousavorich (Grégoire l’Illuminateur) à à Dnipro en Ukraine

Lors de la session du conseil municipal de Dnipro (Ukraine) il a été décidé de renommer 26 rues, et la rue Kazanskaya a été renommée rue Krikor Lousavoritch (Grégoire l’Illuminateur) a indiqué le site des Arméniens d’Ukraine AnalitikaUA.net.

La rue Krikor Lousavoritch est située près de l’église apostolique arménienne Sourp Krikor Lousavoritch et de l’avenue Sergey Nigoyan.

Le site AnalitikaUA souligne que l’histoire arméno-ukrainienne s’étend sur plus de 11 siècles, il existe de nombreuses rues et ruelles dans les villes ukrainiennes dont les noms sont associés à des personnalités célèbres de la communauté arménienne.

Il est à noter que l’Union des Arméniens d’Ukraine, dirigée par Vilen Shatvoryan, est devenue la seule organisation pan-ukrainienne qui réunit toutes les organisations arméniennes opérant dans le pays. L’Union des Arméniens d’Ukraine travaille activement à la connaissance et diffusion des valeurs historiques nationales. Source Armenpress

Krikor Amirzayan