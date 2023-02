La Chambre publique des pays de l’UEE (Union économique euroasiatique) a lancé un appel à l’Azerbaïdjan pour le déblocage du corridor de Latchine.

L’appel de l’UEE précise :

"Nous, les participants et partisans de la Chambre publique des pays de l’UEE de Russie, Biélorussie, Moldavie, Arménie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, exprimons notre inquiétude quant à la situation humanitaire au Haut-Karabakh en raison du blocage de la seule voie de communication clé, le corridor de Latchine. En raison du blocus, les produits vitaux, la nourriture et l’aide médicale ne sont pas livrés en Artsakh. De plus, l’approvisionnement en gaz a été interrompu dans le Haut-Karabakh, des coupures de courant intermittentes ont lieu.

En conséquence, 120 000 personnes, dont 30 000 enfants, se trouvaient dans un état critique.

Tout cela constitue une menace pour la santé et la vie des personnes et constitue une violation des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du 8 juin 1977 et des protocoles additionnels pour la protection de la population civile et des victimes des conflits armés internationaux (…) nous appelons les dirigeants azéris à ne pas transformer la situation en catastrophe humanitaire et à débloquer la « route de la vie » de l’Artsakh ». Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan