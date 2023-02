Rassemblement de soutien à l’Artsakh à Ispahan (Iran) avec la participation des habitants de Nor Jugha et Shahinshahr

Chef du diocèse arménien d’Ispahan le père Sipan Ketchedjian, le matin du vendredi 24 février, un rassemblement de solidarité avec l’Artsakh a eu lieu au siège du monastère arménien de Sourp Amenaprguitch (Saint Sauveur) d’Ispahan, avec la participation des communautés arméniennes de Nor Jugha (Nouvelle Djulfa, un quartier d’Ispahan fondé par les Arméniens de Djulfa au 17e siècle) et Shahinshahr.

Malgré les conditions météorologiques défavorables, de nombreux Arméniens d’Iran étaient présents au rassemblement pour exprimer leur unité et leur soutien de l’Artsakh, avec tous les Arméniens. Et de faire entendre leur voix exigeante dans le monde. Nombreux discours et messages de solidarité furent prononcés lors du rassemblement de soutien à l’Artsakh. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan