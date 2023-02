Exposition temporaire sur le mouvement Karabagh

Le Musée d’histoire d’Arménie démarre aujourd’hui une exposition temporaire intitulée « Mouvement Karabakh-35 ». L’inauguration de l’exposition aura lieu sous l’arcade avant du Musée d’histoire le 21 février, à 15 heures.Des photographies et des documents provenant à la fois de la collection du musée et des archives de chercheurs individuels seront présentés. L’objectif de l’exposition est de présenter l’histoire du mouvement Karabakh à une distance de 35 ans, ont indiqué les organisateurs.Le même jour, après l’ouverture de l’exposition « Mouvement Karabakh-35 », l’exposition « Trésors d’Artsakh : Une exposition virtuelle de 15 musées arméniens » initiée par le Musée d’histoire d’Arménie et le Musée arménien d’Amérique sera lancée.