L’Arménie affiche une croissance à deux chiffres

L’économie arménienne a connu une croissance de 12,6 % l’année dernière grâce à l’explosion des échanges commerciaux avec la Russie et des flux financiers en provenance de ce pays, selon des données gouvernementales publiées lundi.

Le Comité des statistiques du gouvernement arménien a enregistré les gains les plus importants dans le commerce et les autres services qui ont généré plus de la moitié du PIB du pays, soit près de 8,5 trillions de drams (21 milliards de dollars). Selon le comité, le secteur des services, à l’exclusion du commerce, a connu une croissance de plus de 28 %.

En comparaison, la production industrielle arménienne a augmenté d’environ 8 %, tandis que la production agricole est restée stable en 2022.

On s’attendait initialement à ce que l’Arménie soit durement touchée par le barrage de sanctions imposées par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres puissances occidentales à la Russie, principal partenaire commercial de la nation du Caucase du Sud, à la suite de l’invasion russe en Ukraine.

Le commerce russo-arménien a chuté en mars mais s’est fortement redressé au cours des mois suivants, l’économie russe s’étant révélée plus résistante que prévu. Il a presque doublé pour atteindre 4,4 milliards de dollars de janvier à novembre 2022, représentant plus d’un tiers du commerce extérieur global de l’Arménie.

Les exportations arméniennes vers la Russie ont presque triplé pour atteindre un peu plus de 2 milliards de dollars sur cette période de onze mois. Elles comprenaient très probablement des biens fabriqués dans des pays tiers et réexportés d’Arménie vers la Russie à la suite des sanctions occidentales.

Selon la banque centrale arménienne, les transferts de fonds individuels de la Russie vers l’Arménie ont quadruplé pour atteindre près de 3,2 milliards de dollars entre janvier et novembre 2022. Une grande partie de cet argent aurait été déposée dans les banques locales par des dizaines de milliers de Russes qui se sont réinstallés dans le pays du Caucase du Sud après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

En visite à Erevan en octobre, le ministre russe du développement économique, Maxim Reshetnikov, a décrit l’Arménie comme « l’un des bénéficiaires du réaménagement de l’économie russe et des flux de biens et de services » résultant des sanctions. Son homologue arménien de l’époque, Tigran Khachatrian, a reconnu « l’impact positif significatif de l’argent russe sur notre activité économique actuelle. »

Le Premier ministre Nikol Pashinian et son homologue russe Mikhail Mishustin se sont félicités de l’essor du commerce bilatéral lors de leur rencontre au Kazakhstan au début du mois. Mishustin a suggéré que l’Arménie puisse profiter encore plus de l’exode des entreprises occidentales de Russie.