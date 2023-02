Les autorités du Karabagh rejettent les conditions posées par Bakou pour des négociations directes

Le moment était pour le moins mal choisi par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev pour poser ses conditions en vue d’un dialogue direct avec les autorités arméniennes du Haut Karabagh, auquel il impose un blocus drastique depuis plus de deux mois. Les quelque 120 000 habitants arméniens du Karabagh, en proie à une grave crise humanitaire en raison d’un blocus que la Russie, garante depuis plus de deux ans de leur sécurité, faute de pouvoir le lever, s’emploie à l’alléger, en leur délivrant ces jours derniers plus de 35 tonnes de vivres et denrées de première nécessité, célébraient avec ferveur au même (...)