L’UE lance une mission civile en Arménie pour contribuer à la stabilité dans les zones frontalières

L’Union européenne lance aujourd’hui la mission civile de l’UE en Arménie (EU Mission in Armenia / EUMA) dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), a indiqué le Conseil de l’Union européenne dans un communiqué de presse.

L’EUMA a été officiellement créée par une décision du Conseil le 23 janvier 2023. Grâce à son déploiement du côté arménien de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, les objectifs sont de contribuer à la stabilité dans les zones frontalières de l’Arménie, de renforcer la confiance et la sécurité humaine dans les conflits touchés. et assurer un environnement propice aux efforts de normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan soutenus par l’UE.

L’effectif total – exclusivement civil – de l’EUMA sera d’environ 100 personnes, dont une cinquantaine d’observateurs non armés.

Le quartier général opérationnel de la mission sera à Yeghegnadzor, dans la province arménienne de Vayots Dzor. Le directeur général du SEAE de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC), Stefano Tomat, sera le commandant de l’opération civile, tandis que Markus Ritter sera le chef de mission.

Arrière-plan

Dans une lettre au haut représentant reçue le 27 décembre 2022, le ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie a invité l’UE à déployer une mission PSDC civile en Arménie.

Le 23 janvier 2023, le Conseil a adopté une décision instituant l’EUMA. EUMA est une mission neutre et non exécutive qui aura un mandat de 2 ans.

L’EUMA a été précédée d’une capacité de surveillance de l’UE en Arménie (EUMCAP). Cette dernière avait déployé des observateurs de l’UE de la mission d’observation de l’UE en Géorgie du 20 octobre au 19 décembre 2022.