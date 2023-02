La mission de l’UE lancée aujourd’hui soutiendra les efforts de l’UE dans le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan affirme Josep Borrell

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Espagnol Josep Borrell, a fait référence à la mission d’observation civile de l’UE lancée aujourd’hui en Arménie.

Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell a écrit dans son microblog Twitter :

« Nous avons lancé la mission de l’UE en Arménie, qui est désormais opérationnelle et a effectué la première patrouille aujourd’hui. Il contribuera à la sécurité des personnes, renforcera la confiance sur le terrain et soutiendra les efforts de l’UE dans le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ».

Rappelons qu’aujourd’hui, le siège principal de la mission d’observation a été officiellement inauguré à Yeghegnadzor, en Arménie.

Plus tôt, il était signalé que l’Union européenne commençait le travail de la mission en Arménie à partir d’aujourd’hui. Source Armtimes

Krikor Amirzayan