Maria Zakharova a évoqué la mission d’observation civile de l’UE dans les régions frontalières de l’Arménie

La représentante officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova, a évoqué le début des travaux de la mission d’observation civile de l’UE dans les régions frontalières de l’Arménie, répondant à la question d’un journaliste.

Le message publié sur le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères indique que le journaliste a posé la question suivante. « Le 20 février, la mission d’observation civile de l’Union européenne dans les régions frontalières de l’Arménie commence ses travaux. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? »

« Soulignant le caractère exclusivement civil de la nouvelle mission, les représentants de l’Union européenne sont malhonnêtes. Il s’articule autour de la politique de sécurité et de défense commune de l’UE et doit donc être traité en conséquence. Hélas, ce n’est pas la première fois que nous enregistrons la volonté de l’UE et de tout l’Occident de renforcer de quelque manière que ce soit notre alliée, l’Arménie.

Dans ces tentatives, on ne voit qu’un contexte géopolitique, loin des intérêts d’une véritable régulation des relations en Transcaucasie. Tout est fait pour pousser la Russie hors de la région et affaiblir son rôle historique de principal garant de la sécurité. Les évaluations négatives de Bakou exprimées publiquement concernant cette initiative sont ignorées » a répondu Maria Zakharova.

Selon M. Zakharova, l’expérience de la participation de l’Union européenne au règlement de divers conflits régionaux est ambiguë. « Bruxelles ne peut guère se vanter d’avoir réussi dans ce domaine. Par exemple, les efforts de médiation et la mission de l’UE dans l’État serbe du Kosovo. Cela devrait être pris en compte lors de l’évaluation de la décision de l’UE sur la nouvelle mission en Arménie » a-t-elle affirmé noté.

Maria Zakharova a assuré que le paquet d’accords entre les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie reste le principal facteur de stabilité et de sécurité dans la région dans un avenir prévisible. "Le chemin le plus court pour améliorer la situation dans la région passe par leur mise en œuvre globale, y compris le déblocage des communications de transport, la démarcation de la frontière arméno-azérie, l’établissement de relations entre le public, les experts, les milieux religieux, les parlementaires des deux pays, ainsi que les négociations en vue d’un traité de paix. La Fédération de Russie est prête à y contribuer à l’avenir de toutes les manières possibles » a souligné le représentant officiel du ministère russe des Affaires étrangères. Source Armenpress

Krikor Amirzayan