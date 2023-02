Le peuple d’Artsakh a prouvé qu’il méritait la reconnaissance de son indépendance par la communauté internationale

’La République d’Artsakh (République du Haut-Karabakh) marque aujourd’hui le 35e anniversaire de l’étape actuelle de la lutte de libération nationale des Arméniens d’Artsakh - Mouvement du Karabakh, une lutte qui incarnait l’aspiration collective du peuple à restaurer la justice historique, préserver l’identité nationale et la dignité, et réaliser pleinement leur droit inaliénable de vivre librement et de se développer dans leur patrie », a déclaré aujourd’hui le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh dans un communiqué.

Il se lit comme suit : « En réponse aux politiques discriminatoires de l’Azerbaïdjan depuis des décennies, le peuple d’Artsakh a rassemblé toute sa volonté et s’est rallié à l’idée de la renaissance de l’Artsakh et de la réunification avec l’Arménie.

Il y a trente-cinq ans, le 20 février 1988, une session extraordinaire du Conseil des députés du peuple du NKAO s’est tenue, qui a décidé de demander aux Soviets suprêmes de la RSS d’Azerbaïdjan et de la RSS d’Arménie de transférer la région autonome de l’Azerbaïdjan à l’Arménie . La question du transfert du Haut-Karabakh à l’Arménie a été soulevée de manière démocratique et parlementaire, sur la base de la volonté du peuple, dans le strict respect de la législation soviétique en vigueur à l’époque et des normes généralement reconnues du droit international.

La décision de la session, qui a confirmé le droit du peuple d’Artsakh à décider de son propre destin, a marqué l’étape actuelle du mouvement du Karabakh et a prédéterminé les perspectives de développement socio-politique du Haut-Karabakh. En fait, elle est devenue le précurseur de la déclaration d’indépendance de la République du Haut-Karabakh, adoptée le 2 septembre 1991, dans le cadre des nouvelles réalités historiques et politiques créées par l’effondrement de l’Union soviétique, et a marqué le début du chemin vers la l’indépendance de l’Etat d’Artsakh.

Cet acte d’expression de la volonté du peuple d’Artsakh à l’échelle nationale a été considéré à juste titre comme une garantie fiable contre la politique de discrimination de la population de souche arménienne menée par l’Azerbaïdjan pendant des décennies, qui aurait finalement dû conduire à sa destruction complète. Les événements ultérieurs ont confirmé la légitimité et la justesse du choix historique du peuple d’Artsakh. Une semaine seulement après la session du Conseil régional, les autorités azerbaïdjanaises ont organisé des pogroms brutaux et des meurtres d’Arméniens à Soumgaït et dans d’autres villes d’Azerbaïdjan, et avec l’effondrement de l’Union soviétique, elles ont déclenché une guerre à grande échelle contre l’Artsakh. La politique criminelle du Bakou officiel, visant à la destruction du peuple d’Artsakh, n’a pas changé même des décennies plus tard. En témoignent les agressions militaires de 2016 et 2020, le terrorisme d’État en cours contre le peuple d’Artsakh, ainsi que le blocus des transports et de l’énergie de la République qui dure déjà depuis le troisième mois.

Malgré les difficultés et les épreuves incroyables, le peuple d’Artsakh continue la lutte pour son existence libre et indépendante dans la patrie historique, réalisant ainsi le droit des peuples à l’autodétermination, inscrit dans le droit international, y compris la Charte des Nations Unies. Les 35 dernières années ont clairement démontré que la condition préalable la plus importante pour résoudre les problèmes nationaux est l’unité nationale, la consolidation des forces morales et spirituelles de l’Arménie, de l’Artsakh et de la diaspora, qui permet de faire face aux défis les plus sérieux de l’époque.

Au cours de nombreuses années de lutte pour la dignité nationale et le droit de décider librement de son propre destin dans sa patrie historique, ainsi que pour la création d’un État démocratique et viable, le peuple d’Artsakh a prouvé qu’il méritait la reconnaissance de son indépendance par la communauté internationale. .

En ce jour mémorable, nous honorons la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et l’indépendance de l’Artsakh, ainsi que pour les idéaux et valeurs universels.